San Benedetto del Tronto: chiusa la piscina ‘Gregori’, “un pericolo per la pubblica incolumità”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio di venerdì 18 giugno, il primo cittadino di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura della piscina “Gregori”. Questo perché, a seguito di una perizia, l’impianto natatorio è stato definito “un pericolo per la pubblica incolumità”, per quanto riguarda la copertura della vasca coperta. Oggi, lunedì 21 giugno, l’incontro con le società sportive per l’accordo sulle alternative da mettere in campo.