San Benedetto del Tronto: controlli contro l’abusivismo durante il mercato cittadino

ASCOLI PICENO – Un uomo è stato arrestato dopo una lite con la propria moglie e, preso da un raptus di follia, avrebbe messo i vestiti di quest’ultima nella vasca da bagno per poi dargli fuoco. Sul osto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio. La vicenda è finita in Tribunale e ora l’uomo è stato posto ai domiciliari in una casa di cura per persone con disagio. L’avvocato ne avrebbe richiesto l’affidamento ai servizi sociali.