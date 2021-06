Teramo: a fuoco auto in sosta, intervento dei vigili del fuoco

ORTUCCHIO(AQ): Lorenzo Passalacqua, 69enne,si era recato a L’Aquila per una visita medica,poichè l’uomo,scompare nel nulla,irreperibile da ieri. In mattinata era uscito di casa da Ortucchio per andare all’Aquila a fare una visita medica, come periodicamente avveniva,Passalacqua aveva raggiunto il capoluogo in autobus, per un appuntamento a Bazzano nel distretto sanitario.Si era presantato alla visita medica, ma di Lorenzo Passalacqua si sono perse le tracce. Passalacqua indossava jeans e una giacca blu al momento della scomparsa,sono state attive le ricerche con i carabienieri e l’ausilio delle unità cinofile,ma questa mattina,è stato ritrovato nei pressi di un capannone industriale a Bazzano il corpo senza vita. Lorenzo Passalacqua, il 69enne di Ortucchio è stato cercato tutta la giornata di ieri anche attraverso dei droni con rilievi termici, questa mattina, poi, nel corso di una perlustrazione, sempre da parte dei carabinieri, l’individuazione del cadavere in fondo ad un canalone ai piedi di San Gregorio. Il cadavere già recuperato è stato affidato all’Autorità Giudiziaria che ha già disposto l’autopsia per fare luce sulle cause della tragica morte.