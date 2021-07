Marche: incidente mortale perde la vita un 53enne

PESARO: Un 66enne di Vallefoglia, è stato fermato dai carabinieri dopo aver messo in pericolo alcuni automobilisti in transito sulla strada provinciale 73 nei pressi di Colbordolo.L’uomo a bordo di una Fiat Punto, sbandava vistosamente procedendo a zig zag sulla strada . I carabinieri, hanno cercato di fermarla, con lampeggianti accesi e sirene spiegate, percorrendo un tragitto lungo circa due chilometri prima di riuscire a farla accostare.

All’interno dell’auto un 66enne in stato confusionale. “Non mi sento bene, non vedo, non so dove abito..” queste le parole dell’uomo ai militari.Dai controlli,l’uomo viaggiava con la patente scaduta e che è in cura al centro di igiene mentale di Pesaro per alcuni disturbi psichici.

A quel punto è stato richiesto l’intervento del 118e ritirata la patente.

Pare che l’uomo stesse cercando di raggiungere Pesaro per rinnovare la patente.