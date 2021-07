Senigallia: bagnino rimprovera dei bambini e viene aggredito da un papa’

FABRIANO(AN): Mercoledi 7 Luglio,lungo il tratto Ancona-Orte,un treno in arrivo ha investito una ragazzina di 15 anni ferendola gravemente. Il fatto si è consumato poco dopo le 17.15 alla stazione di Fabriano, in provincia di Ancona. Il convoglio ferroviario, il treno regionale 19811, era partito alle 15:40 dal capoluogo ed era atteso a Fabriano in ritardo di circa dieci minuti. La tragedia si è consumata all’altezza del binario 2,dove l’adolescente investita è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni molto gravi.Sul luogo dell’accaduto tutt’ora la Polfer indagano sul caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa un’ora tra le stazioni di Albacina e Fossato di Vico con pesanti ripercussioni per chi si mette in viaggio. Alcuni treni sono stati cancellati e per gli altri ritardi fino a 30 minuti. Dopo alcune ore la giovane 15enne è morta a causa dei gravi traumi riportati.