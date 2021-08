Ascoli-Cosenza, sala stampa, Bidaoui: “Dedico il gol alla mia famiglia”. La Sintesi Filmata

ASCOLI PICENO – Prima giornata del torneo di serie B 2021/22.

Al “Del Duca” si affrontano i locali dell’Ascoli, alla 25esima presenza nel torneo cadetto (settima consecutiva) e il Cosenza, 23° torneo in serie B, retrocesso in C lo scorso maggio ma ufficialmente riammesso dalla FIGC in cadetteria il 3 agosto scorso a causa dell’esclusione dal campionato del ChievoVerona, per gravi inadempienze fiscali.

Dopo dieci mesi, causa CoViD19, tornano i tifosi bianconeri sugli spalti (20 ottobre 2020, Ascoli-Reggiana 2-1) e dopo oltre un anno e mezzo anche quelli ospiti (7 febbraio 2020, Ascoli-Juve Stabia 2-2).

IL TABELLINO

Ascoli Piceno – Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Domenica 22 agosto 2021 – ore 20:30

1a giornata – Serie B

ASCOLI – COSENZA 1–0 (1 – 0)

Reti: 35pt Bidaoui;

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel (37′ st Saric), Eramo; Fabbrini (45′ st Castorani); Dionisi, Bidaoui.

A disp. Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Quaranta, Spendlhofer, Franzolini, Intinacelli, D’Agostino, Lico.

All. Sottil

COSENZA (3-5-2): Saracco; Minelli, Rigione, Vaisanen; Corsi, Florenzi (44′ st Venturi), Carraro (32′ st Vallocchia), Bolutam, Sy; (44′ st La Vardera), Gori, Sueva (19′ st Caso).

A disp. Matosevic, Borrelli, Moreo, La Vardera, Maresca, Prestianni, Aceto, Arioli.

All. Zaffaroni.

ARBITRO: Lorenzo MAGGIONI della sezione di LECCO.

Assistenti: Domenico FONTEMURATO della sezione di ROMA 2 (Ass. 1) e

Michele LOMBARDI della sezione di BRESCIA (Ass. 2).

Quarto ufficiale: Marco ACANFORA della sezione di CASTELLAMMARE DI STABIA.

Var: Juan Luca Sacchi di Macerata

Avar: Dario Cecconi di Empoli.

Ammoniti: 16pt Sy Sanasi (C); 37st Minelli (C), 39st Collocolo (A), 41st Dionisi (A)

Espulsi:

Angoli: 2 – 6 ( 1 – 3 )

Recupero: 0pt, 3st.

NOTE: Spettatori paganti 3852 di cui 45 tifosi del Cosenza per un incasso lordo di € 55994,00.

Ascoli in maglia a strisce verticali bianco-nere, pantaloncini neri, calzettoni rossi, portiere in Celeste con maniche gialle. Cosenza in maglia classica a strisce larghe verticali rosso e blu, pantaloncini e calzettoni bianchi, portiere in Arancio con maniche Granata. Terna Arbitrale in divisa “Giallo fluo”. In Tribuna presenti tra gli altri Italo Schiavi e Massimo Silva, entrambi ex Ascoli e Samb. Calcio d’inizio Ascoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa. Vento pressoché assente. Serata calda ma sopportabile, non afosa. Temperatura circa 28°C. Terreno in buone condizioni.

CRONACA DELLA GARA

Successo meritato dell’Ascoli che batte di misura il Cosenza ancora in fase di costruzione.

I bianconeri hanno tenuto bene il campo e controllato la gara senza mai subire seri pericoli in difesa.

Ora per i marchigiani due trasferte consecutive, contro il Perugia il 28 agosto e a Como l’11 settembre.

48 Finisce qui. Ascoli batte Cosenza 1-0

45 assegnati tre minuti di recupero

41 ammonito Dionisi

39 ammonito Collocolo dell’Ascoli

37 ammonito Minelli del Cosenza

26 tiro di Dionisi e deviazione in angolo con traiettoria che rischia di beffare Sarocco

Ora la gara è più equilibrata con il Cosenza che cerca la rete del pareggio ma non riesce a rendersi pericoloso, l’Ascoli controlla la gara non disdegnando di portarsi in avanti per trovare la stoccata decisiva

11 Il Cosenza ci prova ancora con Sueva, fuori di poco alla destra di Leali

10 punizione dal limite per i silani: Gori di sinistro alza sopra la traversa

Ore 21:32 calcio di ripresa battuto dal Cosenza.

Secondo tempo

45 Finisce qui il primo tempo. Vantaggio di misura dell’Ascoli. Il Cosenza si è visto dalle parti del portiere bianconero soltanto negli ultimi minuti

44 i rossoblù collezionano tre angoli consecutivi: al terzo Sueva impegna per la prima volta Leali che blocca la sfera sulla sua destra

43 primo angolo a favore dei calabresi

Meritato il vantaggio dei marchigiani che finora non hanno concesso niente ai silani.

35 ASCOLI IN VANTAGGIO: Bidaoui corre palla al piede sulla fascia mancina del terreno di gioco, entra in area e batte il portiere avversario sul primo palo.

29 Fabbrini ci prova dai venti metri centrali. Sarocco si distende in tuffo sulla sua sinistra e la retroguardia silana spazza.

16 ammonito Sy Sanasi del Cosenza per un fallo su Dionisi.

7 punizione dal limite sinistro di Buchel. Baschirotto salta di testa sul secondo palo, alto.

Ore 20:31 calcio d’inizio battuto dall’Ascoli che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa. Torna il “sonoro” al Del Duca.

Primo tempo

