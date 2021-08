Ascoli: lunedì pomeriggio la ripresa della preparazione

UDINE – Post gara Mister Sottil: “Ho visto miglioramenti, ora testa al Campionato”.

Al termine della partita di Coppa Italia, terminata 3-1 in favore dell’Udinese, Mister Sottil si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi:

“Al di là del risultato, sono contento della mia squadra, i ragazzi hanno fatto bene, questa è la strada giusta. Sapevamo di avere di fronte una squadra di categoria superiore, molto fisica e composta da giocatori di grandissima qualità. E’ vero, il primo gol si poteva evitare, ma in due circostanze con Bidaoui avremo potuto pareggiare i conti, soprattutto in occasione dell’uno contro uno in area di rigore. Se avessimo raggiunto il pareggio, sarebbe potuta essere una partita differente. Sappiamo d’essere un po’ indietro per quanto riguarda il ritmo gara perché, a causa del Covid, non abbiamo potuto disputare le amichevoli precampionato che avevamo fissato. Stasera, comunque, ho visto miglioramenti, mi è piaciuta la personalità nel giocare la palla, nel difenderci bene, tutti compatti, abbiamo creato ottime azioni giocando palla a terra e in verticale. Dobbiamo essere però più concentrati in qualche frangente e dobbiamo acquisire maggior ritmo gara. Un peccato non aver potuto giocare più amichevoli perché in queste settimane abbiamo lavorato molto bene. Abbiamo alcuni giocatori fuori, che spero di recuperare presto e qualcun altro deve arrivare, speriamo che in settimana possiamo completare la squadra. Ripeto, sono contento, questa è la strada giusta, dalla prossima settimana inizia il campionato vero e dobbiamo farci trovare pronti”.

HIGHLIGHTS

ARTICOLO CORRELATO

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan