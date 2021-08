Coppa Italia, 32esimi: il Toro di rigore sulla Cremonese. Le gare di Ferragosto

Luci della ribalta podistica abruzzese su Atessa che ha ospitato un’edizione da incorniciare della Duilio Run in notturna, nota con l’appellativo di “a mont e ball pe li ruell”.

Da Abruzzo, Umbria, Toscana, Molise, Emilia Romagna, Campania, Lombardia e Lazio la provenienza degli oltre 300 runners che si sono dati un gran da fare su un percorso impegnativo di 8 chilometri nel centro storico atessano.

La gara podistica, ben orchestrata dell’Asd I Lupi d’Abruzzo del presidente Maurizio Orfeo, ha raccolto ampi consensi con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale di Atessa capitanata dal sindaco Giulio Borrelli e dall’assessore allo sport Vincenzo Menna, nell’intento di alzare l’asticella e portare fra qualche anno una mezza maratona in coincidenza con l’edizione del decennale.

Al maschile, il molisano Pardo La Serra (Larino Run) ha messo il proprio sigillo sulla vittoria, faticando non poco per staccare nel finale di gara Tommaso Giovannangelo (Gruppo Sportivo La Sorgente) e Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà).

Tra le donne, successo incontrastato della teatina Sara Di Prinzio (Atletica Rapino) con ampio margine sulla seconda classificata Loretta Cianflocca (Podisti Frentani) e sulla terza Antonella Sabatini (Acli Marathon Chieti).

Ancora una conferma per la Podisti Frentani di Lanciano come miglior società con il maggior numero di presenze (30 atleti).

Nel pomeriggio, prima della gara agonistica degli adulti, sono stati una settantina i partecipanti alle gare “baby” dai 5 ai 15 anni su un percorso di lunghezza variabile dai 100 ai 2000 metri.

Giulio Borrelli, sindaco di Atessa: “Ringrazio gli organizzatori dell’Asd Lupi d’Abruzzo con il presidente Maurizio Orfeo, sempre presenti anche nelle manifestazioni di carattere sociale e non soltanto sportive. Per me è anche un momento di grande emozione nel ricordare Duilio Fornarola che è stato un grande amico e uno sportivo a tutto tondo, di lui ricordo la sua indimenticabile esperienza alla Maratona di New York. Come amministrazione comunale vogliamo rinverdire e rilanciare la proposta di innalzare il livello della corsa e portare una mezza maratona coinvolgendo il centro storico e la valle. Purtroppo il Covid-19 ha stoppato bruscamente questo progetto e ci stiamo lavorando con gli organizzatori per metterlo in pratica nella ricorrenza del decennale. Facciamo questo grande salto e glielo dobbiamo a Duilio per quello che ha fatto per il nostro paese. Per il momento godiamoci il successo di questa edizione 2021, propedeutica e preparatoria all’imminente appuntamento del decennale, con la possibilità quasi concreta di far svolgere la mezza maratona“.

Vincenzo Menna, assessore allo sport di Atessa: “Senza la passione e il fattore umano, un’organizzazione esemplare ed efficiente come quella della Duilio Run sarebbe impensabile. Per cui il ringraziamento, sentito e sincero, va al comitato organizzatore dell’Asd Lupi d’Abruzzo per l’ottimo lavoro svolto. Sono rimasto colpito dall’affluenza dei podisti, alcuni dei quali anche da fuori regione. Il ricordo di Duilio vivrà sempre in mezzo a noi e senza mai abbandonarci per tutto quello che negli anni ha fatto per noi concittadini di Atessa”.

Maurizio Orfeo, presidente Asd I Lupi d’Abruzzo: “Possiamo affermare con orgoglio che è stato un grande successo. I numeri parlano da soli, la partecipazione degli atleti è stata massiccia. Questa ottava edizione è stata la svolta del successo nel collocarla in piena estate rispetto agli anni precedenti in cui si è disputata ad ottobre. Ringrazio in primis l’amministrazione comunale che non ci ha fatto mancare nulla e con la quale non abbiamo accantonato quel progetto di portare la Duilio Run a mezza maratona. A tutti gli atleti va il nostro sincero abbraccio, nella concreta speranza di poterci ritrovare tutti insieme il prossimo anno e anche nell’edizione del decennale in cui vorremmo fare il grande salto con la mezza maratona“.

In rappresentanza della famiglia Fornarola, la vedova Anna e il figlio Mario che ha salutato i tanti amici podisti presenti in piazza Garibaldi nel centro di Atessa: “Sono veramente in debito con tutti i podisti che hanno sempre avuto mio padre come punto di riferimento. Lui ci sta guardando da lassù ed è orgoglioso di quello che stiamo facendo per lui. Sono certo che questo diventerà un appuntamento fisso da continuare ogni anno nel più fervido ricordo di mio padre Duilio“.

VINCITORI DI CATEGORIA

M16-22: Samuele Suriani (Atletico Borgo Panigale)

M23-29: Marco Mancini (Gruppo Podistico La Sorgente)

M30-34: Carlo Angelucci (Pro Life No Doping Team)

M35-39: Tommaso Giovannangelo (Gruppo Podistico La Sorgente)

M40-44: Biagio Mignogna (Runners Termoli)

M45-49: Leonardo Di Giacomo (Tribù Frentana)

M50-54: Giuseppe Iamonaco (Podistica Avis Campobasso)

M55-59: Domenico Caporale (Dynamic Fitness)

M60-64: Mauro Covarelli (Atletica Avis Perugia)

M65-69: Antonio Scutti (Athletic Team Como)

M70-74: Franco Di Tommaso (Runners Chieti)

M75+: Renato Rugo (Tribù Frentana)

F16-22: Francesca Ramundi (Manoppello Sogeda)

F35-39: Linda Caserio (Podistica Avis Campobasso)

F40-44: Valentina Palermo (Asd Vini Fantini)

F45-49: Mariella Sireni (Runners Lanciano)

F50-54: Paola D’Anteo (Manoppello Sogeda)

F55-59: Anna Maria Sala (Podisti Frentani)

F60-64: Mafalda Lucci (Podistica San Salvo)

F70: Venere Sarra (Runners Pescara)

CLASSIFICA PER SOCIETA’

1° Podisti Frentani 30 partecipanti

2° I Lupi d’Abruzzo 27

3° Atletica Rapino 24

4° Tribù Frentana 19

5° Runners Casalbordino 16

TIMING RUN – CLASSIFICHE

https://www.timingrun.it/home/risorse/classifiche/cl_443.pdf assoluta competitiva

https://www.timingrun.it/home/risorse/classifiche/cl_442.pdf categoria

https://www.timingrun.it/home/risorse/classifiche/cl_438.pdf gare baby/ragazzi

Credit fotografico e video by Mario Bomba e Patrizia De Simone