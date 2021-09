Ascoli: partita in famiglia

ASCOLI PICENO – Notiziario: visita di Battista Faraotti alla squadra

Oggi pomeriggio al Picchio Village i bianconeri hanno svolto al Picchio Village una seduta di allenamento incentrata su possesso palla, partite a tema e partita a tutto campo.

Squadra e staff hanno ricevuto la visita di Battista Faraotti e Famiglia che, con l’azienda Fainplast, sono da molti anni al fianco del Club bianconero. Prima dell’allenamento Faraotti si è intrattenuto con Mister Sottil e la squadra nella palestra del centro sportivo, complimentandosi per l’ottimo inizio di campionato e per l’attaccamento alla maglia dimostrato dai calciatori. Faraotti, in compagnia del DG Ducci, ha poi assistito all’allenamento della squadra da bordo campo.

Domani sono in programma due allenamenti, alle 9:45 e alle 17:00 al Picchio Village.

