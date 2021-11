Scoppia una lite a scuola tra un’alunna e un professore e la giovane accusa una crisi di panico. Arriva la madre e si accende una discussione con il docente, che presto si trasforma in lite. Il professore viene ricoverato d’urgenza.

CHIETI – Una discussione a scuola si è trasformata in una tragedia sfiorata. Un professore è stato ricoverato d’urgenza dopo aver accusato un malore durante una lite con una madre. Il docente aveva avuto un diverbio con un’alunna per una verifica in classe, a causa della consultazione di alcuni libri di testo. All’improvviso, la ragazza ha accusato una crisi di panico. A quel punto, sono stati informati i suoi genitori.

La madre della ragazza una volta arrivata a scuola ha chiamato il 113 perché, a sua dire, non era stata allertata l’ambulanza per la figlia, mentre andava montando un diverbio molto acceso. Sul posto sono arrivati gli agenti di Chieti, ma la lite a scuola è proseguita anche in presenza dei poliziotti, che hanno cercato di calmare la situazione.

Ma ad un tratto, il professore ha accusato un malore e si è accasciato. Sono stati allertati i soccorsi ed il docente 60enne, insegnante di educazione fisica, è arrivato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Gli accertamenti sono andati avanti fino a pomeriggio inoltrato. Secondo i medici il professore che ha avuto malore durante una lite con una madre, sarebbe stato colpito da infarto ma non sarebbe in pericolo di vita.