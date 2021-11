Asl Teramo, giornata dei neonati prematuri e welcome day del corso di laurea in Infermieristica

TERAMO – Mercoledì prossimo, 17 novembre, si terranno due appuntamenti che accendono un focus su due attività della Asl.

La mattina, alle 11,15 nella sala polifunzionale della Provincia, la Asl ha promosso la celebrazione della Giornata mondiale del neonato prematuro con l’obiettivo di richiamare a un impegno corale tutti i livelli istituzionali, dalle società scientifiche alle associazioni di volontariato, volto a garantire ad ogni neonato il diritto di essere curato secondo i più elevati standard organizzativi ed assistenziali.

Sarà presentato dall’associazione “L’Abbraccio dei Prematuri” il percorso di collaborazione con le unità operative di Pediatria/neonatologia e Ostetricia della Asl di Teramo, per il supporto psicologico e logistico alle madri e più in generale famiglie di neonati prematuri e non, con particolare attenzione a contesti familiari e sociali più fragili. I lavori della mattinata, che saranno aperti dal direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e dal sindaco Gianguido D’Alberto, saranno conclusi dal vescovo Lorenzo Leuzzi (il programma è allegato). Per la celebrazione della Giornata mondale del neonato prematuro in serata saranno illuminati di viola il duomo di Teramo e la chiesta di Castelnuovo Vomano

Nel pomeriggio, alle ore 18, sempre nella sala polifunzionale di via Comi, si terrà “Oggi la formazione del tuo domani”. E’ un welcome day promosso dal Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica scienze della vita e dell’ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila e dalla Direzione Strategica della Asl di Teramo con lo scopo di promuovere l’accoglienza alle 40 nuove matricole del corso di laurea in Infermieristica della sede di Teramo. Per gli studenti sarà l’occasione di condividere i percorsi e gli standard di qualità della didattica del corso di laurea in Infermieristica, inoltre sarà evidenziato il ruolo fondamentale dello studente nell’organizzazione del tirocinio clinico della Asl e nella vita accademica, ma sarà anche l’occasione di conoscere meglio la città e le opportunità offerte dal contesto territoriale.

Per l’anno accademico 2021-22 l’Università dell’Aquila ha previsto la ripresa dell’attività didattica in presenza, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza.

Ai lavori, oltre al direttore Di Giosia, al vescovo Leuzzi e al sindaco D’Alberto, parteciperanno, fra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, il rettore dell’Università dell’Aquila in cui è inserito il corso di laurea in Infermieristica, Edoardo Alesse, e quello dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, in qualità di presidente della Ccrua, la conferenza dei rettori d’Abruzzo. Alle 20,30 in cattedrale si terrà la messa per l’inizio dell’anno pastorale dei centri universitari di ricerca e alta formazione