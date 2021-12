Marche, 80enne uccide moglie a coltellate: pensava che lo tradisse

ANCONA – Non se l’è vista per niente bene l’uomo che stamane è caduto dalla finestra di un’abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 a Pianello Vallesina, la frazione che è suddivisa tra i comuni di Monte Roberto e Castelbellino.

Proprio nella porzione di quest’ultimo comune, è avvenuto il fatto. In base ai racconti di alcuni testimoni, il malcapitato sarebbe caduto, per cause ancora da chiarire, da una finestra della abitazione, facendo un volo di 4 metri circa.

Ha toccato terra, fortunatamente, in posizione verticale, pressoché in piedi. Immediatamente i presenti che hanno assistito a questa incredibile scena hanno allertato il 118, mettendo in allarme la croce verde di Cupramontana, che ha richiesto il supporto di un’eliambulanza che ha provveduto a trasportare il ferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Pierpaolo Mascia