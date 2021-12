JESI – Inizia presto la giornata dei dipendenti della Caterpillar. «Siamo arrivati alle 7,30- esordisce Graziano Baioni, da 27 anni dipendente della multinazionale – aspettiamo che montino una tenda da soccorso». Non si arrendono i lavoratori della Caterpillar , che porteranno avanti il presidio permanente fuori dall’azienda anche di notte, grazie ad una tenda da soccorso.

«Dal 10 gennaio (data della annuncio chiusura dello stabilimento ndr) stiamo davanti ai cancelli» dice Mirko Anconetani, anche lui da 12 anni lavora nello stabilimento. «Abbiamo trascorso il Natale e Santo Stefano qui, mai avrei pensato che potesse succedere». Nel frattempo viene allestita la tenda che un’associazione di volontariato mette a disposizione per il picchetto dei lavoratori della Caterpillar.

«Sarà la nostra casa fin quanto l azienda non ritirerà la chiusura, non abbandoniamo la nostra fabbrica» afferma Nicolas Pucci, da ottobre 2020 interinale, che prosegue: «e pensare che pur di poter lavorare in questa azienda mi sono licenziato da una in cui avevo il contratto a tempo indeterminato, non riesco a crederci. Il giorno dell’annuncio della chiusura, uno dei temi da affrontare era la conversione dei contratti da interinale a indeterminato. Finalmente si realizzava il mio sogno e invece è stata una doccia fredda. Quando è arrivata la notizia, stavo lavorando e pensavo fosse uno scherzo».

Il corteo che ha sfilato per le vie di Jesi

Dopo un primo contatto con tutte le forze politiche del consiglio regionale, il 13 dicembre scorso, il 21 dicembre a palazzo Raffaello l’amministratore delegato Jean Mathieu Chatain ha confermato la decisione della multinazionale. Il 23 dicembre allora, un lungo corteo cittadino ha sfilato per le vie di Jesi. Vi hanno partecipato operai, famigliari, amici, cittadini solidali alla loro causa, ma anche diversi esponenti politici: la deputata del PD Alessia Morani, i consiglieri Maurizio Mangialardi, Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora del PD, Carlo Ciccioli capogruppo regionale delle Marche di Fratelli d’Italia, Nicola Frantoiani, deputato alla camera e segretario di Sinistra Italiana, gli assessori regionali Stefano Aguzzi, Filippo Saltamertini ed il governatore delle Marche Francesco Acquaroli. Il corteo si è fermato in piazza Federico II. Circa 750 partecipanti secondo la questura, ma c’è chi sostiene che fossero oltre 1000. Gli interventi che si sono susseguiti nel corso di una serata intensa, arrabbiata e incredula, avevano un tema come filo conduttore: non può, non deve, chiudere un’azienda sana e solida.

La mobilitazione non si è fermata nemmeno nel giorno di Natale e i dipendenti che stanno lottando per il loro posto di lavora si sono scambiati gli auguri ed hanno mangiato una fetta di panettone di fronte ai cancelli della fabbrica. I lavoratori della Caterpillar dunque non mollano e anzi, rilanciano: non solo non smobilitano il presidio e tornano a casa loro, ma montano una tenda e rimangono fuori dall’azienda anche di notte.

Pierpaolo Mascia