Marche, anticipata a domani la possibilità di prenotare la “quinta dose” di vaccino

Manca ancora qualche passaggio burocratico, ma i quattro writer italiani, due abruzzesi e due marchigiani, arrestati in India sono stati liberati dopo il pagamento di una doppia cauzione e possono lasciare il Paese.

TERAMO – Gianluca Cudini, di Tortoreto, Sacha Baldo, di Monte San Vito, Daniele Stranieri, di 21 Spoltore e Paolo Capecci, di Grottammare, a breve potranno tornare in Italia. I quattro writer italiani, due abruzzesi e due marchigiani, che sono stati arrestati in India agli inizi di ottobre, sono stati liberati martedì 18 ottobre e a breve potranno lasciare il Paese.

Sono stati rilasciati dopo il pagamento di una doppia cauzione e si trovano ora in un albergo a Mumbai in attesa della conclusione dell’iter che li riguarda. Non compaiono vincoli al loro espatrio nel provvedimento che ha certificato il loro rilascio. I ragazzi, che sono stati ricevuti al consolato italiano che li ha assistiti durante la vicenda giudiziaria, seguita da due avvocati italiani e da uno indiano, hanno avuto modo di parlare con le proprie famiglie e rassicurarle circa le loro condizioni di salute e il trattamento che le autorità indiane hanno loro riservato. Hanno trascorso circa due settimane presso un commissariato di polizia.

Manca ancora qualche passaggio burocratico nel processo nel quale sono accusati di aver imbrattato i vagoni di una metropolitana, che dovrebbe compiersi nei prossimi giorni, dopodiché i quattro writers potranno tornare a casa.

Possono dunque tirare un sospiro di sollievo i famigliari dei ragazzi, dopo l’apprensione vissuta in questo periodo. In base a quanto dichiarato da alcuni genitori, i writer hanno affermato di essere stati trattati bene e di essere in buone condizioni.