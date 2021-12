CIVITANOVA MARCHE – Un fine settimana di controlli sulle strade della movida quello appena trascorso, in seguito al quale sono avvenuti diversi ritiri di patente e sono state anche emanate denunce ad automobilisti sorpresi ubriachi al volante. I carabinieri della Compagnia di Civitanova infatti, sulla scia delle direttive impartite dal Prefetto di Macerata in ordine alla necessità di maggiori verifiche sull’osservanza delle misure di contenimento epidemiologico, sono stati impegnati in una serie di attività finalizzate al controllo delle attività commerciali, esercizi pubblici ed aree urbane caratterizzate dal fenomeno della movida, oltre al generico controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere e della circolazione stradale. Diversi i verbali spiccati, le denunce emanate e le patenti ritirate. e alcuni automobilisti sono stati sorpresi alla guida ubriachi.

L’attività ha interessato l’intera costa maceratese comprendendo i comuni di Civitanova, Porto Potenza, Porto Recanati oltre a Montecosaro e Morrovalle e ha visto il controllo di 90 veicoli e 15 esercizi pubblici, l’identificazione di 180 persone e la somministrazione di 26 sanzioni per violazione del codice della strada.

In particolare durante l’attività tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, mentre altri due si sono volontariamente rifiutati di sottoporsi al test pur in evidente stato di alterazione psicofisica. Per tutti e cinque gli uomini, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, è stato disposto il ritiro della patente e il fermo del veicolo.

Un altro uomo è stato invece scoperto alla guida del veicolo malgrado gli fosse stata ritirata la patente da circa un anno; i militari hanno sottoposto a fermo la vettura e sanzionato la proprietaria del veicolo incautamente affidato.

Oltre ai ritiri di patente ad automobilisti ubriachi avvenuti a Civitanova, un quarantene anconetano è stato sorpreso in macchina all’altezza di Porto Recanati con un modico quantitativo di cocaina, motivo per cui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore. Due cittadini stranieri infine, sono stati invece multati nella notte di sabato per ubriachezza molesta nei confronti degli avventori di un bar.

Ulteriori controlli effettuati a carico di un uomo coinvolto nei giorni precedenti in un incidente nel centro cittadino di Civitanova, hanno evidenziato un tasso etilico tre volte superiore al limite consentito, per cui anche nei suoi confronti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e disposto il ritiro della patente e il fermo del veicolo.

Nei prossimi giorni, in concomitanza con le festività e il passaggio della regione in zona gialla, i controlli verranno ulteriormente intensificati.