Corropoli, finanziamenti dalla regione: in arrivo campi da Padel e potenziamento opere di urbanizzazione

Crescono i contagi e l’aumento dei ricoveri nella nostra regione.

PESCARA – Abruzzo in zona arancione già da Lunedì 17 Gennaio. Il passaggio del colore nella nostra regione è a causa dell’aumento dei numeri di ricoveri cresciuti in breve tempo. Le terapie intensive, infatti, hanno raggiunto quote preoccupanti già dalla prima settimana di zona gialla.

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è salito al 18%, mentre per l’area non critica si è arrivati al 26% . La situazione di pressione negli ospedali desta preoccupazione e si aspetta un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni.

All’ospedale di Pescara risultano14 pazienti in rianimazione di cui 8 sono non vaccinati, come informa la Asl. All’ospedale di Teramo, in terapia intensiva 4 sono non vaccinati. Il maggior numero di attualmente positivi arriva a 57.620 .

Con il passaggio dell’Abruzzo in zona arancione ci saranno misure ancora più restrittive. In base alle statistiche nazionali dell’Istituto superiore di sanità i non vaccinati in Italia sono il 10%. Occupano i due terzi dei posti in terapia intensiva e il 50% posti in area medica.

In particolare, tra i non vaccinati, i ricoverati in terapia intensiva, cioè in gravi condizioni, sono 23,2 ogni 100mila abitanti, tra i vaccinati da più di 4 mesi scendono a 1,5 ogni 100mila, tra i vaccinati da meno di 4 mesi 1 ogni 100mila, tra i vaccinati con il booster si scende a 0,9.