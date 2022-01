Martinsicuro, incontro “Urbanistica e turismo: quali scelte?”

NERETO – E’ morto improvvisamente, ad appena 31 anni, stroncato da un malore. Nereto e tutta la Val Vibrata piangono la scomparsa del giovane Fabio Addarii. Mercoledì mattina non rispondeva alle telefonate della mamma e del fratello che, allarmati, sono andati a cercarlo a casa e lo hanno trovato in terra, immobile. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno purtroppo potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura, per la giovane età della vittima, ha disposto un’autopsia per fare chiarezza sull’accaduto. Un lutto devastante per tutta la comunità: il papà di Fabio, Lucio, era morto soltanto poche settimane fa, a novembre.

Il 31enne è stato ricordato anche dal sindaco neretese Daniele Laurenzi: “Il mio pensiero va alla famiglia del giovane Fabio, alla quale mi stringo in un abbraccio commosso, a nome mio e di Nereto, che in queste ore ha riempito la bacheca di Facebook con messaggi di cordoglio, a dimostrazione del grande affetto nei confronti di questo giovane. La morte di un ragazzo di quell’età ci trova impreparati perché sono gli anni dove le ali dovrebbero aprirsi sul futuro e non spezzarsi. La perdita di un figlio è un dolore straziante, sono vicino alla mamma Antonella che solo un mese e mezzo fa aveva perso il marito Lucio. Sono pervaso da angoscia e dolore mentre continuo a lavorare per la nostra comunità ma oggi sento una grande senso di solitudine appesantito da questa tragedia“.

I funerali di Fabio saranno celebrati martedì 11 gennaio, alle 14.30 presso la Chiesa del Suffragio di Nereto. La cara salma arriverà in chiesa nella mattinata.

Alla famiglia Addarii le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione de Il Martino.