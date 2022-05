ASCOLI PICENO -Ghali torna on stage con le prime date annunciate del tour estivo di prodotto da Live Nation. Ascoli Piceno tra le tappe dell’Estate Tour 2022, un‘estate con la musica al centro per Ghali che si esibirà anche a Marostica, Rimini, Matera, Gallipoli, Catania, Covaleda, Follonica, Arbatax e Milano, per una giornata evento conclusiva all’interno del prestigioso Festival Milano Rocks.

Tra i festival più attesi e cool d’Italia, Milano Rocks 2022, dopo aver annunciato l’unica data di Liberato Venerdì 9 Settembre, ospiterà sabato 10 settembre 2022, durante la sua seconda giornata, il dj e producer internazionale Martin Garrix e Ghali, mentre sarà compito del dj Justin Mylo e del trio di producer Room9 aprire il grande party di Milano all’Ippodromo Snai San Siro.

Il più importante show di Milano dove ‘rock-s’ non è un verbo ma un aggettivo: un modo di fare e portare la musica durante una festa di fine estate che racchiude due giorni di live arricchiti da momenti di svago tutti da scoprire.

I concerti di Ghali al Fabrique di Milano inizialmente previsti l’8-9-10 Maggio 2020 e successivamente posticipati l’8-9-10 ottobre 2020 sono cancellati.

I possessori dei relativi biglietti, acquistati al prezzo di 34€ + dp, potranno in via del tutto eccezionale accedere con lo stesso biglietto alla data di Milano Rocks di Sabato 10 settembre con Martin Garrix, Ghali + guests con uno sconto di 6€ rispetto al prezzo in vendita del biglietto di ingresso di Milano Rocks (40€ + dp). Per chi invece non volesse usufruire di questa opportunità potrà chiedere il rimborso entro Giovedì 26 Maggio.

Tutte le informazioni sui concerti sono disponibili su livenation.it

Biglietti su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

Il media partner del tour è Radio 105.

Mercoledì 20 Luglio 2022 | Marostica @ Marostica Summer Festival

Sabato 23 Luglio | Rimini @ Rimini Beach Arena

Sabato 30 Luglio | Matera @ Sonic Park Matera

Mercoledì 3 Agosto | Gallipoli @ Parco Gondar

Venerdì 5 Agosto | Catania @ Sotto il Vulcano Fest

Sabato 6 Agosto | Covaleda @ Spain Soria (SPAGNA)

Martedì 9 Agosto | Follonica @ Follonica Summer Nights

Sabato 11 Agosto | Ascoli Piceno @ Ascoli Summer Festival

Sabato 13 Agosto | Arbatax @ Arabax Music Festival

Sabato 10 settembre 2022 | Milano @ Milano Rocks