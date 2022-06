MARTINSICURO – Piazza Anfiteatro gremita per l’incontro con l’onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico, già ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Conte bis. Grande lo sforzo profuso dal Pd in questa campagna elettorale, che mette a disposizione due nomi altisonanti a supporto della candidata del centrosinistra Simona Lattanzi. L’evento elettorale di ieri, venerdì 3 giugno, anticipa infatti l’appuntamento di oggi con il segretario Enrico Letta, atteso alle 10 in Piazza Cavour.

Prima dell’intervento di Boccia, hanno preso la parola i candidati consiglieri Victoria Fanini, Matteo Ciabattoni, Fabio Di Carlo, Marta Viola ed il consigliere comunale e candidato Giuseppe Capriotti. Presente anche l’assessore regionale Dino Pepe, che si è limitato a qualche battuta prima di passare la parola a Boccia, mentre la candidata sindaco ha parlato per ultima.

L’onorevole non ha usato giri di parole: «in Abruzzo avete la destra peggiore. L’attività di Marsilio è stata drammaticamente fallimentare, ma vi garantisco che tra due anni verremo qui in massa e questo sarà il suo ultimo mandato». Boccia ha poi ringraziato i candidati che lo hanno anticipato: «i vostri interventi mi hanno molto colpito, rappresentano l’essenza della politica, quello per cui vale la pena scendere in campo».

L’onorevole ha messo in chiaro il peso politico delle prossime Elezioni Amministrative: «le risorse del Pnrr, volute e intercettate dal centrosinistra, saranno gestite da Regioni e Comuni. Si tratta della più grande opportunità per gli Enti locali di decidere il proprio sviluppo che io ricordi. Sarebbe una beffa anche per Martinsicuro – ha commentato Francesco Boccia – che questa opportunità venisse amministrata dalla destra peggiore».

Al tema ha voluto dedicare un approfondimento: «Ricordiamoci sempre che la destra è quella che il 15 luglio 2020 disse no al Pnrr: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia votarono contro perché volevano alimentare la rabbia degli italiani, mentre noi lottavano in Europa per ripartire. Raccontavano che stavamo commissariando l’Italia, che era in atto una trojka. Poi tornammo con 209 miliardi e loro prima passarono un po’ di tempo in un silenzio vergognato e vergognoso, prima di iniziare a passare in quel terreno. Io – racconta l’onorevole – dissi a Conte che il giorno in cui era tornato da Bruxelles, era iniziata la fine del governo giallorosso».

«Quei 209 miliardi rappresentano un’idea di Paese, per la quale dobbiamo batterci. Le risorse del Pnnr sono nostre e le abbiamo ottenute per eliminare le diseguaglianze sociali e favorire le transizioni digitale ed ecologica. La destra ha un’altra idea di società: detesta l’Europa, non crede nell’Europa e vuole un’Europa dei fili spinati. Noi invece nel corso del secolo scorso siamo diventati europei e i nostri figli già ci nascono. Il mondo che iniziava a ovest e finiva a ovest non c’è più, ora è cambiato ed è totalmente aperto. Pensare di chiuderlo è da folli. Come è da matti anche solo proporre di arginare la crisi energetica ritornando al carbone, mentre tutto il mondo va verso la decarbonizzazione».

In merito al voto di domenica 12 giugno invece, l’onorevole ha spronato i membri della coalizione a non risparmiarsi in questa campagna elettorale: «nel 2020 abbiamo iniziato a cambiare la storia. Salvini alle Regionali diceva che ci dava 7 a 0, abbiamo vinto 4 a 3. L’anno scorso abbiamo riparato al disastro del 2016, tornando a vincere nelle grandi città. C’è ancora tempo – chiosa Francesco Boccia – per vincere queste Elezioni e affidare Martinsicuro in buone mani, per poi concentrarsi su quelle politiche che decideranno le sorti del Paese e quindi dell’Europa, perché senza un Italia forte non esiste un’Europa».

Al termine del suo intervento Boccia ci ha concesso qualche altro commento: «non è naufragato il campo largo con i 5 Stelle. Nel 2020 sono andati da soli per l’ultima volta ed abbiamo dovuto battere la destra anche per loro. L’anno scorso invece, è stato il primo con le alleanze su scala locale e ci siamo presentati insieme nel 50% dei Comuni, vincendo in tutte le grandi città: Torino, Napoli, Roma, Milano e Bologna. Quest’anno, in cui abbiamo riunito il centrosinistra, ci presentiamo insieme ai 5 Stelle nel 70% dei Comuni». In tema di stabilità di governo Boccia ha risposto con una battuta: «si avvicina l’estate, il rischio di colpo di sole per Salvini è sempre dietro l’angolo».