TERAMO – Nella mattinata di mercoledì 20 luglio 2022 la Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, la professoressa Stefania Nardini, ha consegnato una maglia ricordo personalizzata n. 8 della squadra di calcio dell’Istituto a Marco Marcattilii, ex preparatore atletico della squadra di calcio ucraina dello Shakhtar Donetsk. La Dirigente Scolastica gli ha consegnato la maglia in segno di gratitudine per l’impegno che, nel corrente anno scolastico, ha profuso a supporto dei rappresentanti degli studenti dell’Istituto, Alessandro Casasanta, Giada Faragalli, Carlo Fulminis e Deva Mirabella, nella raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina. Marcattilii ha gradito molto il dono e ha colto l’occasione per ringraziare gli studenti per il grande gesto di solidarietà compiuto a favore delle popolazioni ucraine.

Marcattilii, originario di Sant’Atto (Teramo), ha iniziato la sua brillante carriera sportiva nel calcio dilettantistico, allenando i pulcini dell’Atletico Nepezzano, per poi passare a quello professionistico nel Giulianova, nella Ternana (vice allenatore di Francesco Giorgini) e nella Reggina (assistente tecnico di Roberto Breda, Ivo Iaconi e Water Novellino) e, in qualità di preparatore atletico, nelle seguenti squadre: Reggina, Triestina, Brescia, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk. Quest’ultima Società, recentemente, ha annunciato, con un comunicato ufficiale, la rescissione consensuale del contratto con l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo staff tecnico, tra cui Marco Marcattilii. De Zerbi e il suo staff tecnico, al momento fermi, restano in attesa di eventuali offerte che si concretizzeranno nell’immediato futuro.