8 chilometri di coda tra Grottammare e la Val Vibrata, per l’incidente di un mezzo pesante

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rapina a mano armata questa mattina presso la Farmacia Talamonti, dove un ragazzo ha estratto un punteruolo, lo ha puntato contro il farmacista e gli ha intimato di consegnargli l’incasso, circa 300 euro. Una volta afferrate le banconote ha guadagnato l’uscita e si è dileguato.

I presenti non lo hanno visto chiaramente in faccia, dal momento che aveva il volto coperto da una mascherina chirurgica. Fatto non inusuale in una farmacia. Anche il suo comportamento prima della rapina non ha destato sospetti: è rimasto diligentemente ed educatamente in fila fino a che non è arrivato il suo turno, tenendo una scatola di preservativi in mano. Un semplice cliente, magari un giovane un po’ imbarazzato. Ma una volta giunto al bancone, ogni timidezza è sparita, ha estratto il punteruolo ed ha minacciato il farmacista per ottenere il denaro.

Sul posto, sono giunti gli agenti del commissariato di San Benedetto che hanno avviato le indagini sulla rapina commessa in farmacia con un punteruolo.