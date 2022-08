Sparatoria a Pescara, si fa sempre più largo l’ipotesi dell’agguato in stile mafioso

Probabilmente alle vittime dell’agguato in stile mafioso andato in scena ieri sera a due passi dal centro di Pescara, era stato dato un appuntamento. L’assassino sapeva come e dove colpire, non ha scelto i bersagli in maniera casuale ed ha agito in maniera fredda e calcolata: i primi colpi a mano ferma e braccio teso, poi si è avvicinato per i colpi di grazia al volto ed infine è fuggito portandosi con sé i cellulari delle persone raggiunte dai proiettili.

PESCARA – La pista più battuta dalla Procura in merito alla sparatoria avvenuta ieri sera, in cui una persona è rimasta uccisa e un’altra ferita in maniera molto grave, è quella dell’agguato in stile mafioso. Il killer ha agito contro due bersagli precisi, non certo in seguito ad un raptus, e sapeva dove trovarli e a che ora.

In base a quanto trapelato, Walter Albi e Luca Cavallito, le persone raggiunte dai proiettili, stavano aspettando qualcuno in quel bar, tra Strada Parco e via Ravasco. Ad un certo punto si è loro avvicinato, in moto, l’assassino che prima ha puntato l’arma e scaricato diversi colpi contro di loro, poi si è avvicinato per i due colpi di grazia, prima di dileguarsi. Albi è deceduto, Cavallito si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Colpito al volto, il proiettile lo ha raggiunto all’altezza della mandibola, forse in seguito ad uno scatto di autodifesa. Ha tuttavia riportato lesioni gravissime non solo al volto, ma anche agli arti e a diversi organi. Dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici proseguiti fino alle 5 del mattino, si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

A terra gli inquirenti hanno ritrovato 8 bossoli. Le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno confermato che a sparare è stato un uomo solo, arrivato e poi fuggito a bordo di una moto. Prima di fuggire a gran velocità e dopo aver inferto i colpi di grazia però, si è preoccupato di portare con sé i cellulari delle vittime.

Resta al momento sconosciuto il movente dell’agguato in stile mafioso di ieri sera a Pescara, ma si segue la pista delle motivazioni per ragioni economiche. Proseguono dunque le indagini degli inquirenti, che stanno anche passando al setaccio il passato delle due persone vittime dell’esecuzione.