Francavilla, dai domiciliari al carcere per troppe violazioni

PESCARA – Terminata la Summer 2022, la Saga, società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo sta lavorando per nuove destinazioni da e per lo scalo abruzzese. E in questo senso è di oggi la notizia del ritorno del collegamento con Francoforte Hahn. Nelle prossime ore potrebbe poi arrivare per una nuova destinazione. Dal 30 ottobre ripartono i voli che connettono Abruzzo Airport con la città della Renania. Durante la stagione estiva, iniziata a fine marzo e che si concluderà il 29 ottobre, il collegamento con la città tedesca non era stato operativo.

Come riporta l’Ansa, la compagnia Ryanair ha ora riattivato la rotta che verrà effettuata per due giorni a settimana. Soddisfatto il presidente della Saga Vittorio Catone: “Siamo davvero molto soddisfatti di questo ritorno che è uno dei più storici di Abruzzo Airport nell’ambito del mercato tedesco, che è molto importante per il nostro scalo. Durante l’estate, con il vettore abbiamo ritenuto opportuno introdurre una seconda destinazione con la Germania, ovvero Memmingen che si è affiancata all’altra storica della Germania, Düsseldorf operata nella summer. Ora con la winter si ritorna a una destinazione che è sempre stata molto utilizzata, anche in termini di incoming, e siamo certi che i passeggeri apprezzeranno questa riattivazione del volo Pescara-Francoforte”. Questi gli orari: venerdì si parte da Pescara alle 12:15 con arrivo alle 14:05, e la domenica alle 18:25 con arrivo in Germania alle 20:15. Da Francoforte Hahn il decollo è fissato il venerdì alle 14:30 con arrivo alle 16:15, mentre la domenica alle 20:40 con atterraggio a Pescara alle 22:25. I voli sono già in vendita sul sito della compagnia.