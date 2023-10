Macchina organizzativa in moto per il Giro d’Italia a Martinsicuro

L’assessore all’Ambiente del Comune di Martinsicuro Marco Bruno Cappellacci risponde a Città Attiva, che nei giorni scorsi aveva puntato il dito contro la mancata approvazione del Piano del Verde: «delibare ora il documento di cui siamo in possesso, per poi doverlo modificare di nuovo creerebbe tutta una serie di problematiche».

TERAMO – L’assessore all’Ambiente del Comune di Martinsicuro Marco Bruno Cappellacci risponde alle critiche mosse nei giorni scorsi dalla lista Città Attiva in merito alla mancata approvazione del Piano del Verde. Cappellacci rende noto che il documento è stato aggiornato, ma che per la sua delibera è necessario attendere l’approvazione delle linee guida alle quali i Comuni devono attenersi, il cui iter è in corso in Consiglio Regionale.

«Probabilmente l’assenza prolungata dalla vita politica cittadina genera qualche amnesia di troppo – le parole dell’assessore all’Ambiente, Marco Bruno Cappellacci – ed è quindi doveroso precisare quanto segue. Un Piano del verde nel Comune di Martinsicuro era stato redatto nel 2007 dall’allora assessore Mario Marano Viola, ma la discussione in consiglio comunale non portò alla sua approvazione. Ora, fermo restando che durante i 5 anni di governo di Città Attiva vi è stata sicuramente l’opportunità di lavorare su questo documento, vista anche la sensibilità dimostrata in questi giorni dai componenti del gruppo, ma a quanto pare ciò non è avvenuto, il sottoscritto ha avuto modo di acquisire quel piano rimasto incompiuto all’epoca».

«Già nel nostro primo mandato – continua Cappellacci – diversi sono stati i colloqui con esperti della materia e nel 2021 è stata commissionata una sua prima revisione. Le esigenze di portare alla stesura di un documento in linea il più possibile con i tempi attuali, ci ha portato a continuare a lavorare sull’argomento: un buon amministratore deve informarsi, analizzare tutti gli aspetti e coinvolgere tutte le risorse possibili, prima di prendere decisioni importanti a nome di tutti i cittadini. Ed è proprio durante questa attività che è emerso che la giunta regionale stava lavorando ad un nuovo regolamento, poi approvato di recente, che detterà quanto prima tutte le linee guida per l’elaborazione del Piano del Verde. A breve l’atto andrà prima in commissione per poi essere portato in consiglio regionale per l’approvazione. Va da sé che delibare ora il documento di cui siamo in possesso, per poi doverlo modificare di nuovo creerebbe tutta una serie di problematiche.

A tal proposito, abbiamo convocato una commissione per mettere al corrente tutte le forze politiche comunali di queste importanti novità sulla tematica. Ci tengo, infine, a ribadire la nostra costante sensibilità e attenzione a tutte quelle che sono le tematiche ambientali».