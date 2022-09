Mosciano Sant’Angelo, giovane minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato e sottoposto a TSO

Al termine delle indagini, sono scattati quattro arresti per la rissa avvenuta in pieno centro ad agosto a Sant’Egidio alla Vibrata: tre in carcere, uno ai domiciliari.

TERAMO – Il 12 agosto scorso, in pieno centro storico a Sant’Egidio alla Vibrata, è scattata una rissa che ha visto protagonisti tre cittadini macedoni ed un cittadino albanese, che per futili motivi sono venuti alle mani, ma non solo, nella centralissima piazza Duca degli Abruzzi. Nel tentativo di bloccare la colluttazione un ragazzo italiano si è buttato nel mezzo per dividere i quattro, ma è stato raggiunto da un fendente ed è rimasto ferito. Oggi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno eseguito quattro arresti nei confronti dei presunti responsabili della rissa in centro a Sant’Egidio. Per tre di essi si sono aperte le porte del carcere, mentre uno è finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Intorno alle ore 20:00 del 12 agosto scorso, il cittadino albanese, residente a Civitella del Tronto, ha avuto un violento diverbio, scaturito presso in rissa, con i tre macedoni, residenti tra Sant’Egidio, Maltignano e Folignano. Uno di questi, ha estratto il coltello a serramanico che ha ferito al volto la persona che ha cercato di sedare lo scontro e placare gli animi. Per lui, prognosi da 30 giorni.

I protagonisti della violenza, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dai passanti che hanno assistito alla scena. Tuttavia, grazie alle testimonianze raccolte ed alla visione dei filmati registrati dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza installati in zona, i militi sono riusciti ad identificare e rintracciare i presunti responsabili.

Oggi, dopo che il Gip ha disposto le misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili della rissa, i carabinieri di Sant’Egidio hanno compiuto quattro arresti . Per i tre macedoni è scattata la reclusione in carcere, mentre l’abanese è stato confinato agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.