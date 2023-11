Prende la moglie a coltellate, poi tenta di uccidersi coi farmaci: arrestato per tentato omicidio

Inizialmente si era diffusa la notizia di un caso di febbre gialla. Regione, Asl e Istituto Zooprofilattico hanno attivato i protocolli: alcune strutture chiuse per tre giorni per le bonifiche, in via precauzionale.

L’AQUILA – Il sospetto caso di Dengue non è stato registrato a Civita D’Antino, dove sono comunque scattati i protocolli di sicurezza, bensì a Roma, dove è stato segnalato dall’istituto Spallanzani. La paziente è residente nel comune aquilano, ma domiciliata stabilimente nella capitale da anni, in un quartiere dove si è già sviluppato un focolaio di Dengue in passato. La donna tra il 20 ed il 23 ottobre ha però soggironato a Civita D’Antino,.

Pertanto, Regione Abruzzo, Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ed istituto Zooprofilattico di Teramo hanno attivato i protocolli di sicurezza: per tre giorni verranno eseguite bonifiche in via precuazionale all’interno di alcune strutture pubbliche, ad esempio le scule, che resteranno chiuse durante gli interventi di messa in sicurezza.

Inizialmente si era diffusa la notiza che potesse trattarsi di febbre gialla. In attesa del referto dell’indagine epidemiologica sul presunto caso di Dengue che avrebbe colpito una donna residente a Civita D’Antino, l’istituzo Zooprofilattico sta procedendo con gli accertamenti per rilevare l’eventuale presenza delle zanzare che trasmettono la malattia, che non è trasmissibile da uomo a uomo.