Sparatoria in strada a Montesilvano: 6 arresti per tentato omicidio

Cinque persone, tra cui una donna, sono finite in carcere, mentre un’altra è stata posta agli arresti domiciliari. All’origine della spedizione punitiva nei confronti del ventitreenne motivi di gelosia.

PESCARA – Sei arresti per tentato omicidio per la sparatoria avvenuta a Montesilvano lo scorso 11 settembre. Quattro uomini ed una donna sono finiti in carcere, mentre un’altra è stata posta agli arresti domiciliari. Dopo un acceso diverbio avvenuto in strada, un gruppetto di persone provenienti da Montesilvano e Cappelle sul Tavo ha organizzato una spedizione punitiva sotto la casa di un ragazzo di 23 anni, in via Mosa. Qui, hanno aperto il fuoco esplodendo diversi colpi. Uno ha raggiunto il ventitreenne alla gamba, ferendolo per fortuna in modo lieve.

Alla base del litigio prima e dell’agguato poi, ci sarebbero motivi di gelosia. In seguito agli accertamenti peraltro, è emerso che lo stabile in cui abita la famiglia del bersaglio della sparatoria avvenuta a Montesilvano, per la quale sono stati compiuti sei arresti, risulta sequestrata alla criminalità dal 2012, anno in cui è partito il procedimento per la confisca, tutt’ora in corso. Agli occupanti della casa sarebbe stata già consegnata un’ordinanza di sgombero. Se non dovessero liberare l’immobile bonariamente entro i termini fissati, si procederà con uno sgombero coatto.