Spari in strada a Montesilvano, 23enne ricoverato a Pescara

Ancora un episodio di criminalità in via Mosa a Montesilvano, dove un diverbio tra due famiglie rom è stato risolto a pistolettate: in seguito agli spari esplosi per strada un ragazzo è stato gambizzato.

PESCARA – Prima la lite tra due famiglie, poi la spedizione a mano armata per regolare i conti in sospeso. Non è la trama di un film, bensì la cronaca di quanto accaduto tra via Mosa e via Senna a Montesilvano lo scorso lunedì 11 settembre: a causa di alcuni spari esplosi per strada, un ragazzo è stato colpito ad una gamba.

Il giovane gambizzato è stato trasportato in ospedale a Pescara, dove si trova ricoverato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, mentre la zona di via Mosa continua a turbare i pensieri di forze dell’ordine e amministratori comunali. Nella zona da circa una decina d’anni è in corso un procedimento di confisca degli immobili, verso la quale in molti ripongono speranze.