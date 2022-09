ASCOLI PICENO – Allontanati dalle rispettive abitazioni due uomini indagati per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate noi confronti colle conviventi. La Questura di Ascoli Piceno ha eseguito due misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento, nei confronti di un ascolano 72enne e di un cittadino polacco

49enne.

Come riporta l’Ansa, sono stati raccolti elementi in ordine alle condotte di un cittadino polacco, indiziato di aver posto in essere reiterate condotte violente sulla sua convivente. La donna ha confidato al personale della Squadra mobile che il compagno, spesso in stato di alterazione da abuso di costanze alcoliche, la insultava e minacciava e le immediate indagini hanno permesso di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti e lesioni: per questo la Procura di Ascoli Piceno, in applicazione delle disposizioni emanate con il c.d. “codice rosso” in brevissimo tempo ha chiesto una misura cautolero idonea al caso, altrettanto celermente emessa dal competente gip.

Il secondo caso, ha come protagonista un pensionato ascolano 72enne nei cui confronti sono stati raccolti elomenti tali da ritenere che maltrattasse la compagna 52enne. Come riporta l’Ansa, la richiesta di aiuto di quest’ultima ha consentito l’intervento della Polizia che ha proceduto ad allontanare d’urgenza l’uomo dalla casa familiare. La Procura di Ascoli, con estrema rapidità, ha richiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.