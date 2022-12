Martinsicuro, convocato il Consiglio Comunale per il 20 e il 21 dicembre

I gruppi consiliari di opposizione di Martinsicuro durante un incontro pubblico svoltosi a Villa Rosa, nella Sala Buon Pastore, hanno proposto agli ingegneri del Genio Civile e al sottosegretario alla Presidenza di Regione Abruzzo modifiche al “Progetto di sistemazione idraulica del fiume Vibrata”, per scongiurar il rischio alluvioni. Hanno anche proposto a Regione e Unione dei Comuni di chiedere al governo centrale lo stato di “emergenza alluvioni del basso bacino del Vibrata” al fine di reperire i fondi per gli interventi di messa in sicurezza.

TERAMO – Oltre 4000 persone che vivono a ridosso del fiume Vibrata tra Alba Adriatica e Villa Rosa sono a rischio alluvioni e corrono il pericolo di essere travolti da un’esondazione. Rischio oltretutto reso ancor più critico dal cambiamento climatico in atto, che provoca eventi meteorologici e climatici, marini e terrestri, avversi, repentini e imprevedibili. Lo affermano i gruppi dell’opposizione consiliare martinsicurese, Europa Verde e “Martinsicuro e Villa Rosa Bene Comune”, che nel corso di un incontro pubblico svoltosi presso la Sala del Buon Pastore, hanno chiesto ad Umberto d’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza di Regione Abruzzo, e Giancarlo Misantoni e Mario Cerroni, ingegneri del Genio Civile, di modificare il “Progetto di sistemazione idraulica del fiume Vibrata“.

Il documento, in base alle analisi dei gruppi, non garantirebbe l’incolumità di tutte le persone che abitano a ridosso del corso d’acqua, in un’area compresa tra l’ingresso dell’autostrada A14 e la foce del torrente. Il documento non terrebbe in considerazione le direttive europee sulle acque e sulle alluvioni, né del Codice Ambientale.

L’11 novembre scorso è stata inoltrata all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale una richiesta per conoscere i dati sulla pericolosità idraulica 2017/2020 del fiume Vibrata, oltre alla valutazione sull’eccezionalità e sulla prevedibilità degli eventi avversi ed un approntamento del sistema di prevenzione delle alluvioni e della gestione delle emergenze. Portando come esempio le disastrose esondazioni del ’76 e ’78, quando le acque in piena raggiunsero anche i 3 metri di altezza, i gruppi consiliari affermano che non soltanto da allora niente è stato fatto in tema di sicurezza, ma che sono stati oltretutto edificati nuovi edifici, a carattere sia residenziale che produttivo, a ridosso del fiume.

Da qui la proposta a Regione Abruzzo e Unione dei Comuni della Val Vibrata di chiedere al governo centrale il riconoscimento dello stato di “emergenza alluvioni del basso bacino del Vibrata”, al fine di reperire i fondi per: