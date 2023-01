Sparatoria ad Ancona, 21enne ferito, poliziotto in stato di fermo

Alle prime luci del giorno, al culmine di una lite, un poliziotto fuori servizio avrebbe sparato ad un ragazzo di 21 anni, che non sarebbe in pericolo di vita. Agente in stato di fermo per tentato omicidio.

ANCONA – Non sono emersi ancora molti dettagli relativi al contesto in cui è maturata la sparatoria che si è verificata questa mattina all’alba in via Flavia ad Ancona, ma si sa che un ragazzo di 21 anni si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette con una ferita alla gamba e che un poliziotto si trova in stato di fermo per tentato omicidio e lesioni.

La sparatoria è avvenuta questa mattina di fronte ad un centro di aggregazione giovanile del comune di Ancona, “La bottega della fantasia”. A terra gli uomini della scientifica, al lavoro per completare i rilievi e le analisi, hanno trovato diversi bossoli. Un ragazzo di 21 anni, che si trovava in compagnia di alcun amici, è stato colpito ad una gamba. E’ stato accompagnato con un furgone all’ospedale regionale di Torrette dove si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo allo stesso ospedale si è presentato il presunto autore della sparatoria verificatasi questa mattina ad Ancona. Si tratta di un poliziotto di 40 anni, fuori servizio nel momento in cui i colpi sono stati esplosi. Presentava diverse ecchimosi, contusioni e ferite. Tra i due sarebbe nata una lite poco prima in una discoteca, culminata poi nella sparatoria. Adesso l’agente si trova in stato di fermo per tentato omicidio e lesioni.

Nel momento in cui si è presentato in ospedale, sono trascorsi attimi di tensione tra lui e le persone che hanno accompagnato il giovane raggiunto da un proiettile, tanto che si è reso necessario l’intervento della vigilanza armata e delle forze dell’ordine presenti. Sull’episodio indaga la polizia.