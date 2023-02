Rigopiano, è il giorno della sentenza. Parenti e superstiti chiedono severità

Un errore di battitura su un cartellone affisso nei pressi della stazione centrale, che recitava “Welcom to Pescara”, ha suscitato ilarità sul web. Non ha riso altrettanto il Comune che con una nota stizzita replica: «sono di proprietà di Rfi».

PESCARA – Fosse una scena di un film, non sarebbe troppo troppo comica: un po’ scontata e vecchiotta. Ma siccome è tutto vero, fa molto ridere. E infatti il web ha riso, provocando il disappunto del comune di Pescara, che se l’e presa perché è stato tirato in ballo, pur precisando di non aver colpe. Nella giornata di ieri, tra chat e social network, hanno cominciato a circolare numerosissime fotografie del cartellone che è stato affisso in centro, a due passi dalla stazione centrale di Pescara, che mostrava a lettere cubitali un grossolano errore: “Welcom to Pescara”, benvenuti a Pescara. Ma welcome si scrive con la e. Una svista, che però automobilisti e pedoni hanno notato. E l’hanno fatto notare.

Sul web sono partite ovviamente prese in giro e note di biasimo, al punto che il Comune ha diffuso una nota per fare chiarezza. Il tono usato dall’Ente è abbastanza stizzito: ««Riguardo ad alcuni commenti che stanno circolando sulle piattaforme social, e con tutta evidenza frutto di iniziative di soggetti assuefatti al ruolo di diffamatori del buon nome della città di Pescara e del Comune che viene fatto oggetto di scherno e sberleffo, l’amministrazione ha reso noto che i cartelloni affissi sulla parete del sopraelevato ferroviario (posto all’imbocco del sottopasso di via Michelangelo – lato istituto Tito Acerbo/Via Ferrari) sono di proprietà di Rfi (Rete ferroviaria italiana) che cura anche la gestione delle affissioni. Questa precisazione ha lo scopo di riportare nei canoni della verità quanto viene erroneamente riferito e, allo stesso tempo, vuol essere un invito rivolto a tutti i cittadini a onorare sempre e comunque la buona immagine della città anche sui social network. L’auspicio è che Rete ferroviaria italiana voglia intervenire quanto prima per riportare le scritte a stampa nelle condizioni di completa e migliore visibilità».