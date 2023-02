Una bomba in centro ad Avezzano, evacuata mezza città

Il nuovo consiglio d’amministrazione della in house regionale, FiRA spa, è stato nominato da Marco Marsilio. confermato presidente Giacomo D’Ignazio.

PESCARA – Giacomo d’Ignazio è stato confermato presidente di FiRA spa, la in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo: lo ha deciso oggi l’Assemblea ordinaria dei Soci, che ha nominato il nuovo cda della Società unica, nata dalla fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo Spa, altra partecipata regionale.

Assieme a D’Ignazio, alla guida della nuova Società regionale, ci saranno Consuelo Di Martino, che assume la carica di vicepresidente, Stefano Cianciotta, ex presidente di Abruzzo Sviluppo, Nicoletta Salvatore e Antonio Paraninfi.

«La nuova governance nominata oggi dall’Assemblea dei Soci – ha dichiarato il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio a margine dell’Assemblea dei Soci – è frutto di una precisa scelta: dare continuità all’ottimo lavoro sin qui svolto dai vertici amministrativi di Fi.R.A. e Abruzzo Sviluppo e garantire la perfetta armonizzazione delle due strutture, affinché la nuova unica Società regionale di sviluppo diventi una realtà strutturata, a servizio del comparto produttivo abruzzese. Il processo di fusione, benché complesso, è stato portato avanti in tempi celeri – ha aggiunto Marsilio – ed oggi l’Abruzzo potrà contare su un’unica struttura che contiene i costi, razionalizza i servizi e amplia le proprie competenze, perché alle funzioni che già erano della Finanziaria regionale e dell’Agenzia di sviluppo, si affiancano le attività nella formazione, grazie all’innesto delle professionalità provenienti dal Ciapi. Adesso la nuova Società regionale è pronta per affrontare le sfide che ci attendono: spendere bene le risorse endogene, massimizzare quelle che l’Europa e il Governo nazionale ci assegnano, sostenere sia la naturale vocazione industriale dell’Abruzzo, sia quella turistica, perché la Fi.R.A., su mandato della Regione Abruzzo, da oggi si occuperà anche di marketing territoriale».

«Parte oggi un nuovo percorso per FIRA, una nuova fase che nasce da una fusione, che ha dato a questa Società una visione più ampia, creando una Finanziaria più forte e con un ruolo sempre più centrale nell’economia abruzzese – è il commento di Giacomo D’Ignazio -. Da qui prende avvio l’impegno del nuovo CdA di FiRA, formato da professionisti di esperienza, che lavoreranno per il futuro dell’imprenditoria abruzzese. Innovazione, made in Abruzzo e opportunità per le nostre imprese saranno gli asset principali dei prossimi tre anni. Ci tengo a ringraziare il Presidente Marsilio e tutta la Giunta regionale per aver rinnovato la loro fiducia nei confronti del mio operato alla guida di questa Società. La sinergia con la Regione è solida e ci porterà a futuri importanti successi».

Fi.R.A. e Abruzzo Sviluppo sono di fatto state fuse in un’unica Società a totale partecipazione pubblica, il cui unico Socio è Regione Abruzzo, dallo scorso 1° gennaio, nell’ottica della razionalizzazione di costi di gestione e ottimizzazione dei servizi alle imprese.