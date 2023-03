Incendio ad Osimo in un capannone con bombole di gas e materiali infiammabili

JESI – Teatro Pergolesi esaurito fino al loggione il 5 marzo per la presentazione del film documentario “Gaspare Spontini, Celeste Amore”, dedicato al compositore marchigiano che ha saputo farsi conoscere in tutto il continente. Attesa e curiosità comprensibili perché molti a livello locale sono stati coinvolti nella lavorazione della pellicola che avrà presto ampia distribuzione; perché pure la vita del compositore è così romanzesca e ricca di eventi da far dubitare che sarebbe stato possibile trovare il modo di riassumerla in un racconto cinematografico. Sarà invece dimostrato che si è riusciti a farlo adottando una strategia narrativa semplice e persuasiva.

È da riportare la cronaca della manifestazione, presentata preliminarmente da Giovanni Filosa che ha intervistato autorità, protagonisti e responsabili della produzione. Concorde è stata la costatazione che nelle Marche l’interesse per la musica è da sempre coltivato e dimostrato sia dalla presenza di un gran numero di teatri storici, sia da tre grandi antesignani della musica, Pergolesi, Spontini, Rossini, nati nella regione e conosciuti in tutto il mondo. Se ne può dedurre che questo interesse è un punto di forza per la promozione di un turismo culturale e per la valorizzazione del territorio. È il rovesciamento di un giudizio, o meglio pregiudizio, secondo il quale il patrimonio artistico e le attività culturali, ovviamente non solo delle Marche, non favoriscono e potenziano l’economia. Sono invece risorse da sfruttare al meglio ed è tempo che questo sia detto apertamente.

Come una fiaba inizia la narrazione del documentario sul compositore Gaspare Spontini. Si immagina che Celeste Erard prenda per mano una bambina, impegnata a svolgere una ricerca scolastica su Spontini, per condurla nei luoghi in cui il musicista nacque, ritornò frequentemente e rimase fino all’ultimo dei suoi giorni. Celeste è Simona Ripari che ha una vaga somiglianza con la compagna di vita del compositore. Era una donna intelligente, saggia, colta e innamoratissima, che consigliò e guidò il compositore in molte scelte. Spontini è Lodo Guenzi, passato con disinvoltura dal Festival di San Remo al teatro e al cinema. Il film non può certo esaurire tutto ciò che della vita e dell’opera di Spontini è possibile dire.

È stato tradotto in una serie di interviste a musicisti, critici, esperti del mondo dello spettacolo allo scopo di mettere in evidenza il valore dell’arte del compositore sul filo degli eventi della sua vita cronologicamente riportati. Si accenna così alla sua precoce vocazione, alla sua irrequietezza, al suo audace spirito d’avventura, alle sue fughe da Jesi, da Napoli, Firenze, Roma, ai suoi trasferimenti dall’Italia per la Francia e dalla Francia per la Prussia. Si parla del suo appassionato desiderio di conoscere gli ambienti musicali di tutta Europa, dell’ammirazione per lui di Napoleone e Giuseppina Bonaparte, degli onori ricevuti, ma anche delle ostilità incontrate in Prussia alla morte di Guglielmo II, suo protettore, da parte di quanti, propugnatori di un acceso nazionalismo, osteggiavano il musicista italiano. Si parla anche della sua arte innovativa a cui molti altri compositori avrebbe attinto, primo fra questi R. Wagner. Ad essere ricordata è anche la riforma della musica sacra, proposta da Spontini a papa Gregorio XVI, ma attuata solo con il Concilio Ecumenico Vaticano II. E si accenna ancora alla sua generosità, alle istituzioni benefiche da lui lasciate e all’affetto per la sua terra.

Infine, anche al grande amore per sua moglie alla quale dedicò il capolavoro dei suoi capolavori: ‘Agnese di Hohenstaufen’. Sono richiami che possono dirsi i titoli di un romanzo straordinario appena sfogliato. Il documentario che mostra anche scenari stupendi del territorio, è da ritenere così, oltre ad un’ eccellente premessa alle celebrazioni spontiniane che si terranno il prossimo anno, un invito a scoprire le segrete bellezze della regione.

Augusta Franco Cardinali