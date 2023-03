Trovano un portafogli ed ordinano il cibo a domicilio con la carta di credtio rubata: due ragazze italiane di 20 e 25 anni sono state denunciate. Oltre al pasto, hanno cercato di effettuare acquisti per duemila euro.

PESCARA – Ordinano cibo a domicilio con una carta di credito rubata ad un anziano e vengono denunciate. Domenica 26 febbraio a Pescara, un signore di 90 anni si è recato in farmacia per alcuni acquisti, ma quando è rientrato a casa si è accorto di non aver più con sé il portafogli. All’interno era custodita, oltre a denaro e documenti, anche la carta di credito del novantenne, che è stata utilizzata da due ragazze italiane di 20 e 25 anni, che hanno trovato il portafogli.

Non è chiaro se il portafogli sia stato sbadatamente dimenticato dall’anziano, o se invece sia stato proprio rubato dalle due giovani. Mentre il pensionato raccontava i fatti ai carabinieri, che aveva allertato, la sua carta di credito è stata utilizzato per un acquisto: le ragazze avevano ordinato cibo a domicilio, attraverso un app per le consegne.

Svolgendo un controllo presso il locale in cui l’ordine è avvenuto e ascoltando il rider che ha eseguito la consegna, i militi sono risaliti all’appartamento in cui il cibo è stato portato. Qui le due ragazze sono apparse subito nervose alla vista dei carabinieri, i quali, dopo un breve controllo, hanno ritrovato il portafogli dell’anziano. E’ anche emerso che le due giovani avevano cercato di effettuare acquisti on-line per un importo pari a due mila euro. Sono state entrambe denunciate per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.