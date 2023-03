Parte da Ascoli il ciclo di incontri di biopolitica dell’associazione “Diritto e Vita”

Nella mattinata di sabato scorso, un uomo ha perduto la vita in un incendio sviluppatosi in un sottotetto a Grottammare, che si sarebbe originato da un cortocircuito.

ASCOLI PICENO – Tragedia nella mattinata di sabato 4 marzo. Intorno alle 10:00 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta in via Lame a Grottammare per domare un incendio sviluppatosi in un sottotetto, in seguito al quale purtroppo però ha perso la vita un uomo di 57 anni.

I pompieri hanno circoscritto il rogo e spento le fiamme, ma per lui non c’era più nulla da fare. In base a quanto ricostruito, l’incendio si sarebbe sviluppato da un cortocircuito. Pare che la persona coinvolta stesse eseguendo alcuni lavori in casa.