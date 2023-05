ANCONA – Dopo un iter durato alcuni mesi, intervallato da diversi passaggi burocratici, ieri, mercoledì 24 maggio, è arrivata infine la posa della prima pietra del polo logistico Amazon che sorgerà a Jesi. Le previsioni stimano in mille i posti di lavori che verranno creati a tre anni dall’apertura dell’hub, oltre ad un incremento di occupazione e ordini da parte delle piccole e medie imprese che saranno compresi nel circuito del colosso delle vendite sul web.

Ricca e sorridente la schiera di autorità presenti. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha infatti accolto il Presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli, il senatore e ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Sottosegretario all’Economia e Finanze onorevole Lucia Albano. Presenti inoltre Stefano Perego, Vice Presidente di Amazon Customer Fullfillment & Global Procurement per il Nord America e l’Europa, Lorenzo Barbo, Regional Director Amazon Italia Logistica e Massimo Stronati, Presidente Interporto Marche.

Il sito Amazon che nascerà a Jesi si andrà ad aggiungere ai 60 già presenti in Italia, nei quali sono assunti 18 mila dipendenti. Negli ultimi 10 anni il colosso delle vendite sul web, secondo un’analisi di The European House – Ambrosetti, è stato quello che ha creato il maggior numero di posti di lavoro in Italia, con una media di 30 nuovi occupati alla settimana.

Ammontano a 20 mila invece le PMI che si affidano al marketplace per il commercio dei propri prodotti. In queste sono state assunte 60 mila persone per la migrazione digitale e poter essere on-line. Le vendite all’estero nel 2021hanno raggiunto quota 800 milioni. Nelle Marche sono 500 le piccole e medie imprese coinvolte nel circuito Amazon, per un giro d’affari di 25 milioni di euro l’anno, di cui circa la metà verso l’estero. Amazon dal canto suo, ricorda che a partire dal 2010, anno di approdo nel nostro Paese, ammontano a 12,6 i miliari di di euro investiti.

Il polo logistico Amazon che sorgerà a Jesi, del quale ieri è avvenuta la posa della prima pietra, sarà una struttura all’avanguardia dal punto di vista dell’impatto ambientale e dell’efficientamento energetico. Nell’ottica di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro il 20240, la struttura non utilizzerà combustibili fossili, ma si affiderà ad un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, col quale alimenterà anche gli impianti di climatizzazione e illuminazione. Nel sito saranno presenti colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, un deposito per le bicilette ed una fermata dell’autobus.