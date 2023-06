Incontro e confronto tra occidente e mondo arabo: la giornalista siriana Asmae Dachan racconta la fuga verso la speranza

JESI – La sera del 15 giugno scorso, nel Cortile del Museo Stupor Mundi, si è tenuta la prima delle iniziative programmate in estate dalla Fondazione Federico II Hohenstaufen. Proseguiranno quelle varate nel secondo semestre, ampliandone alcune e corredando altre di particolari proposte. Come appunto è avvenuto per questa che prevedeva un incontro-conferenza a Jesi con la giornalista Asmae Dachan su ‘Occidente e mondo arabo tra passato e presente’, argomento abbinato a ‘Dolci e musica araba’. È stato appunto questa ad introdurre la manifestazione con Rachid Sed, musicista arabo che suona non solo strumenti tradizionali come chitarra e liuto, ma anche un lautar marocchino di cui ha spiegato le caratteristiche.

Simile ad un grande mandolino rivestito di pelli di capra, ha tre o quattro corde che producono quattro gradi di tonalità, sta a dire una gamma di sfumature sonore raddoppiate rispetto a quelle di strumenti classici. Quanto ha fatto ascoltare è stato un suggestivo ‘jazz arabo d’improvvisazione’: una prova di fantasia e ricercatezza esecutiva per chi si cimenta con uno strumento simile.

È stato il presidente della Fondazione, Paolo Mariani, a presentare alla platea di Jesi Asmae Dachan, giornalista siriana professionista, fotografa, scrittrice, poetessa. Laureata ad Urbino, si è specializzata in settori diversi della comunicazione ad indirizzo culturale, pedagogico, religioso. Titolare dal 2012 della cattedra di arabo all’università di Macerata, è stata inviata in tutto il mondo anche in pericolose zone di guerra. Si è prodigata così lodevolmente nella promozione di un dialogo interreligioso da essere stata nominata Cavaliere al Merito. La sua relazione si è configurata come un resoconto filmato di alcune delle sue più drammatiche esperienze vissute in paesi sconvolti da guerre e disastri naturali dai quali molti sono fuggiti e continuano a fuggire. Il racconto ha preso avvio da una constatazione. Osservando una carta geografica il Mediterraneo appare come un lago chiuso, piccolo rispetto al resto del mondo. Sulle sue rive da millenni sono fiorite e si sono incontrate grandi civiltà. Da una sponda all’altra si sono allacciati traffici e scambi commerciali, lingue diverse si sono contaminate. Eppure oggi il Mediterraneo non è più visto come ‘un lago che non divide, ma unisce’. È avvenuto soprattutto per una contesa posizione strategica dei paesi che sul Mediterraneo si affacciano e per lo sfruttamento delle loro potenziali risorse economiche. Da aggiungere che in alcuni di questi territori la non osservanza dei diritti umani aggrava anche i rapporti interni oltre a quelli con paesi limitrofi. Se si è obiettore politico, ha rilevato la giornalista, è impossibile ottenere un visto per uscire dai confini. Gli oppositori ai regimi rischiano il carcere o l’impiccagione.

A soffrire di questa situazione sono in modo particolare donne e bambini. Achae Dachan ne ha portato diversi esempi. Il primo è stato l’incontro a Lesbo, definita ormai ‘la Lampedusa della Grecia’, con una sposa-bambina. Venduta a dodici anni da suo padre, poverissimo, ad un uomo facoltoso di decine di anni più grande di lei, era riuscita, tredicenne, a fuggire con l’aiuto di un parroco rifugiandosi prima il Libia, poi in Grecia. Intercettata, viveva a Lesbo ormai da reclusa con una bambina nata dal suo forzato matrimonio. In Siria, un’altra sconvolgente esperienza ad Aleppo, poco prima che la splendida città venisse rasa al suolo: l’incontro con un bambino-soldato, in sella ad una bicicletta con un fucile allacciato sulle spalle. Almeno cinquemila della stessa età ne sono reclutati per combattere. Sommariamente addestrati, restano invisibili. Se riescono a fuggire subiscono traumi psicologici devastanti. Altro dramma, le scuole. In Siria non ne esistono più. Sono state bombardate o distrutte dal terremoto. Ha potuto solo apprestare una classe d’emergenza, in una fabbrica abbandonata in macerie, una volonterosa insegnante. Niente banchi, solo alcune sbarre di ferro su cui appoggiare due o tre quaderni. La frequentano bambini senza sorriso che guardano chi li fotografa con gli occhi sgranati di uno stupore innocente. Anche in Tanzania la situazione delle donne è terribile. Esistono nel paese culture, etnie, religioni diverse come in Etiopia. Non vi sono contrasti fra musulmani e cristiani, ma le donne, generalmente assunte come collaboratrici domestiche, sono spesso portate nei paesi del Golfo e ridotte in schiavitù. Alcune piccole associazioni italiane, fra le quali una marchigiana, le aiutano per quanto possono. Iman e preti cattolici collaborano dell’assistenza a queste sfortunate. Asmae Dachan ha parlato in particolare di una di loro, mostrata in video: una ragazza smagrita, rapata a zero, lo sguardo riconoscente e un sorriso ppena accennato. Quando la giornalista si è avvicinata per abbracciarla, l’hanno fermata. ‘Non bisogna toccarla – hanno avvertito – Ha l’HIV’. Orfana, sola, vittima di abusi, aveva contratto la terribile malattia da un mostro che l’aveva schiavizzata. Si contano ovunque centinaia di orfani, ha aggiunto la relatrice. Molti ne spariscono o sottratti da trafficanti di organi, o per diventare anch’essi schiavi sessuali, o per essere mandati allo sbaraglio in guerra.

Inimmaginabili sofferenza. Asmae Dachan non ha voluto tuttavia concludere la sua relazione a Jesi con note di estremo sconforto. ‘La speranza esiste comunque anche in situazioni estreme – ha osservato – Da generazione a generazione le situazioni cambiano moltissimo e, se pure esistono comunità molto chiuse, altre si vanno aprendo al mondo’. Ha espresso simili pensieri in due poesie, lette ai presenti, che fanno parte di una sua raccolta di liriche ispirate da queste drammatiche esperienze. ‘Il dialogo interreligioso sta facendo molto, – ha tenuto ad aggiungere – ma si vorrebbe che possa riuscire a fare ancora di più’. E’ davvero auspicabile, perché di tutte le virtù ‘la più grande è la carità’. Una carità che supera barriere culturali, politiche, religiose. Una sconfinata carità. Al termine dell’incontro, dolcissima la conclusione della serata, con un ricco buffet di squisitezze arabe e tè alla menta offerto dalla Fondazione Federico II a tutti i presenti.

Augusta Franco Cardinali