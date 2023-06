Noleggiano un’auto per una rapina, titolare denunciato per favoreggiamento

I Carabinieri hanno chiuso il cerchio intorno ai responsabili. Nel settembre scorso hanno individuato i basisti, mentre oggi sono stati acciuffati anche gli esecutori materiali.

PESCARA – Anche gli ultimi due presunti autori della rapina al Centro Agroalimentare di Cepagatti, rimasti fino ad oggi ignoti, sono stati arrestati. E si tratta di due volti noti alle forze dell’ordine ed alle cronache. Entrambi infatti sono già in carcere ed uno di loro è ritenuto essere l’esecutore dell’omicidio e del tentato omicidio avvenuti in un bar nel centro pescarese. La sparatoria per la quale è stato arrestato, è stata commessa con un’arma sottratta alla guardia giurata durante la rapina al Centro Agroalimentare.

Nella mattina dell’11 luglio scorso infatti, al Centro Agroalimentare “Valle del Pescara” è andata in scena una rapina, in seguito alla quale è rimasta ferita una guardia giurata. Questa è stata tramortita mentre trasportava un plico contente alcuni incassi all’interno del furgone portavalori. Nel plico sottratto dai malviventi c’erano più di 28 mila euro in contanti ed assegni bancari per oltre mille euro. Quando si sono allontanati, hanno portato con loro anche l’arma della guardia giurata, i cui sforzi si sono rivelati fondamentali per risalire ai presunti responsabili.

Questi infatti, nel tentativo di proteggere ad ogni costo il plico, ha tentato di resistere ai suoi aggressori e durante la colluttazione che ne è scaturita, ha tolto il casco ad uno di essi. Proprio grazie ad un’impronta digitale ed al materiale biologico prelevato, gli inquirenti hanno potuto imprimere una prima svolta alle indagini.

Già nel settembre scorso, sono risaliti ai presunti basisti. Due soggetti pescaresi sono stati arrestati con l’accusa di aver accompagnato sul posto gli autori materiali del colpo e di essersi anche occupati della loro fuga, avvenuta prima a bordo di uno scooter, e poi su una macchina.

Successivamente, scavando nella loro rete di relazioni e conoscenze e passando al setaccio i loro dispositivi elettronici, gli inquirenti hanno raccolto abbastanza elementi per identificare ed incriminare anche i presunti autori della rapina al Centro Agroalimentare di Cepagatti arrestati oggi. Ed è così che è venuto fuori che uno dei due, ventuno giorni dopo il colpo, avrebbe sparato a Walter Albi e Luca Cavallito su commissione.