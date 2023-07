E’ scomparso Arnaldo Forlani: il pesarese fu segretario DC, presidente del Consiglio e terza lettera del CAF

Passato alla storia anche come “il coniglio mannaro” Arnaldo Forlani, si è spento a 98 anni. Già segretario della Democrazia Cristiana, è stato ad un passo dal Quirinale e presidente del Consiglio quando scoppiò lo scandalo P2. Negli anni ’80 era la terza lettera del CAF Condannato a due anni per la maxi tangente Enimont.

PESARO-URBINO – Arnaldo Forlani, ex segretario della Democrazia Cristiana, si è serenamente spento all’età di 98 anni nella sua casa di Roma. Originario di Pesaro e con un passato da calciatore della Vis (debuttò in serie C). La sua carriera da calciatore descrive per certi versi quella che avrebbe seguito n politica: «Ero ambidestro, tiravo bene sia col destro che col sinistro. Così una volta giocavo di qua e l’altra di là. Poi mi chiesero di scegliere: mezzala destra o mezzala sinistra. Fu allora che lasciai il calcio».

Con la scomparsa di Forlani cala definitivamente il sipario sulla Prima Repubblica, che viene dunque relegata ai libri di Storia, per quanto concerne i suoi protagonisti. La carriera politica è stata lunga ed articolata, non senza qualche passaggio in ombra. L’ingresso in Parlamento è avvenuto nel 1958. Vi è rimasto fino al 1994. Due volte segretario DC: la prima elezione nel ’69, la seconda nel ’89. Presidente del Consiglio per breve periodo: dall’ottobre del 1980, al maggio dell’anno successivo, nei mesi in cui scoppiava lo scandalo P2. E’ stato anche ministro degli Esteri nel governo Andreotti III e vicepresidente del Consiglio nel Craxi I e II. Costituiva infatti l’ultima lettera del CAF degli anni ’80: Craxi-Andreotti-Forlani. Nel 1992 è stato ad un passo dal Quirinale. La sua elezione a presidente della Repubblica fumò per appena 24 voti, pare di fronda andreottiana.

Il passaggio più scuro, la condanna in via definitiva per la maxi tangente Enimont, durante l’inchiesta Mani Pulite, per la quale ricevette una pena a 2 anni e 4 mesi.

Dotato di spiccate abilità oratorie, il giornalista Gianfranco Piazzesi lo ha definito “Il Coniglio Mannaro”. Non si sottraeva mai alle domande dei cronisti e rispondeva sempre con garbo, ma spesso utilizzava giri di parole per non esprimere nessun concetto. Quando un giornalista lo interruppe durante un’intervista dicendogli: «segretario non sta dicendo niente», Arnaldo Forlani rispose: «ah, sapessi, carissimo: io potrei andare avanti così per ore».