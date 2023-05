In tremila a Pesaro per dire no alla realizzazione del biolaboratorio

Un Primo Maggio alternativo per diverse sigle no vax ed anti green pass, che si sono radunate a Pesaro da tutta Italia per protestare contro la realizzazione di un biolaboratorio di livello 3, struttura dell’Istituto Zooprofilattico Marche e Umbria.

PESARO – Secondo gli organizzatori della manifestazione di protesta contro la realizzazione di un biolaboratorio, i partecipanti erano circa tremila, provenienti da tutta Italia. La struttura, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Marche e dell’Umbria, sarebbe destinata allo «studio di animali colpiti da malattie virali o batteriche», come reso noto dal consigliere Andrea Marchionni della Lega, che aveva chiesto informazioni sulla natura della struttura. Chiarimenti che gli sono stati forniti dall’Izsum, in seguito ai quali il leghista ha ritenuto l’opera «compatibile con la localizzazione».

Non sono altrettanto convinti coloro che hanno risposto all’adunata di “Stop ai biolaboratori in Italia”, che si sono radunati a Pesaro per protestare contro l’opera. Diverse le sigle che hanno aderito, dalle sigle no vax 3V, al “Popolo delle Partite Iva”. Una di esse si è rivolta direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di annullare la delibera di alienazione del terreno disposta dal comune si Pesaro.

Il motivo per cui tante persone hanno deciso di passare un Primo Maggio alternativo in zona Torraccia a Pesaro è il timore, diffusosi sul web, che la struttura possa ospitare strani esperimenti, non meglio specificarti, potenzialmente pericolosi. Alcuni temono che la località rivierasca possa trasformarsi nella «Nuova Wuhan», come ha titolato la piattaforma Byoblu, che ha a più riprese espresso posizioni vicine a quelle più intransigentemente no vax e no green pass. Timori che non hanno evidentemente concretezza al momento, dato che la struttura non è ancora stata realizzata e che non ospiterà esperimenti simili alla manipolazione genetica, bensì ospiterà “stalle” per l’osservazione e lo studio di capi di bestiame destinata alla macellazione colpiti da patologie.

Eppure ai partecipanti alla manifestazione, e ai tanti che hanno manifestato supporto su social e chat, solo l’idea di un biolaboratorio a Pesaro, o in altre parti d’Italia, spaventa. Per questo motivo si sono radunati a Pesaro nel corteo per manifestare la contrarietà all’opera esibendo cartelloni con su scritto, ad esempio, «Giù le mani dall’Italia”.