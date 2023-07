Tra Pedaso e Porto San Giorgio i Carabinieri hanno individuato i presunti responsabili di due furti commessi con modalità differenti.

FERMO – Due furti a Porto San Giorgio e Pedaso, dalle modalità e dalle refurtive diverse, ma accumunati dallo stesso epilogo: in entrambi i casi gli autori sono stati denunciati dai Carabinieri.

Nel primo caso, a Porto San Giorgio, è stato denunciato un cittadino rumeno classe ’95, già noto alle forze dell’ordine. Questi, si è dimostrato interessato all’acquisto di uno smartphone, il cui annuncio di vendita era stato pubblicato su “Marketplace”. Ha dato appuntamento al venditore per concludere l’affare e qui, tra raggiri, giri di parole, stratagemmi ed altri voli pindarici vari, è riuscito a dileguarsi con il telefono in mano, senza ovviamente pagare quanto pattuito. Lo stratagemma però non gli è bastato per depistare i Carabinieri, che lo hanno rintracciato e denunciato.

Il secondo furto invece è avvenuto a Pedaso, con metodi senz’altro più sbrigativi: un uomo albanese classe ’71 ha fatto sparire diversi attrezzi professionali per l’edilizia da un mezzo in sosta. Circa tremila euro, il valore del bottino, tra trapani, laser, avvitatori e smerigliatrici. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri, mentre sono in corso le indagini per rinvenire gli attrezzi e tracciare i canali di ricettazione utilizzati.