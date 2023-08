Identificato il cadavere della donna in spiaggia a Porto Sant’Elpidio: due indagati

Il corpo era quello di Galina Banea, moldava, in Italia per le vacanze. Il suo cadavere, rinvenuto in spiaggia, era seminudo: scoperto dalla vita in giù. Non presentava segni di violenza. Due persone hanno trascorso la notte con lei ed ora sono indagati.

FERMO – Il cadavere della donna rinvenuto in spiaggia a Porto Sant’Elpidio lo scorso lunedì 28 agosto adesso ha un nome: si tratta di Galina Banea, moldava di 33 anni, nel nostro Paese per le vacanze estive. Si trovava nella località fermana da quattro giorno, dopo che aveva già visitato altre mete turistiche italiane.

A scoprire il cadavere della donna sulla spiaggia di Porto Sant’Elpidio, due donne. Alle prime luci del giorno, hanno notato il corpo della giovane riverso a pancia in già, sul bagnasciuga. Dopo aver cercato di tirarla fuori dall’acqua, hanno chiamato i soccorsi. Il cadavere della donna era nudo dalla vita in già. Non aveva né pantaloni, né biancheria intima, ma solo maglietta e reggiseno. Non presentava segni di violenza, né buchi o segni che potessero indicare che fosse una tossicodipendente.

Le cause del suo decesso non sono ancora note ed è stata disposta un’autopsia che sarà svolta domani a Fermo. Gli inquirenti al momento non escludono nulla: dal malore, all’annegamento durante un bagno notturno, fino ad una possibile complicazione in seguito all’abuso di sostanze, passando per femminicidio e suicidio.

Nel frattempo, risulterebbero indagate due persone, un elpidiense di 45 anni ed uno straniero di 40. Sarebbero le ultime persone ad averla vista in vita e con loro la ragazza avrebbe trascorso la serata precedente alla sua morte. I due, che abitano nella zona conosciuta come “ferro di cavallo”, sono stati a lungo ascoltati dai poliziotti della Squadra Mobile. Le loro risposte sarebbero risultate contraddittorie.

L’ipotesi più battuta è che la ragazza possa essere annegata, magari in seguito ad un malore, oppure perché poco lucida. Gli investigatori vogliono appurare se abbia o meno assunto, più o meno volontariamente, sostanze stupefacenti, oppure se la situazione possa essere degenerata in seguito ad eventuali avances non ricambiate.