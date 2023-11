Esercitazione della Guardia Costiera a Porto Sant’Elpidio sulle collisioni in mare

Uno degli appuntamenti più attesi del territorio è ai nastri di partenza: 350 operatori impegnati sabato e domenica per la quarta manifestazione mercatale delle Marche. Modifiche alla viabilità durante la manifestazione e ordinanza che vieta la somministrazione di bottiglie e bicchieri di vetro.

ASCOLI PICENO – Fine settimana nel segno di una delle più antiche tradizioni del Piceno: domani, sabato 11, e domenica 12 novembre le bancarelle della Fiera di San Martino torneranno a Grottammare. Oltre 350 gli operatori attesi. Per loro, uno spazio riservato nel cuore della città di 9000 metri quadrati. L’organizzazione ha dovuto necessariamente prevedere modifiche temporanee alla viabilità e provvedimenti in termini di pubblica sicurezza.

L’evento di Grottammare si distingue nel panorama mercatale regionale non solo per il numero di operatori partecipanti (è la quarta fiera più grande delle Marche, dopo Ancona, Pesaro e Senigallia, in base ai dati diffusi da Regione Marche), ma anche per le attività collaterali offerte al suo pubblico, che quest’anno si caratterizzano per due novità: uno spazio di intrattenimento interamente dedicato ai più piccoli nel Giardino comunale e la collaborazione con il Museo della Civiltà contadina ed artigiana di Ripatransone.

«L’organizzazione della fiera è in capo al Servizio Attività produttive, che ringrazio, ed è un’attività complessa che parte mesi prima dell’evento» ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi ieri, nel corso della presentazione dell’iniziativa a Palazzo Ravenna, affiancato dalla consigliera delegata Cristina Baldoni. Con loro, la consigliera comunale delegata agli Eventi culturali, Rossella Moscardelli, e la direttrice del Museo della civiltà contadina ed artigiana di Ripatransone, Anna Stacciarini, che vede nella collaborazione aperta con Grottammare «un’occasione di rilancio e di visibilità dello spazio museale ripano, tra i più importanti del centro Italia».

«Un gemellaggio, quest’ultimo, in cui fortemente credo – ha dichiarato la consigliera Baldoni -. Un arricchimento reciproco che consolida la vicinanza territoriale ed ora anche fisica con Ripatransone».

La due giorni di manifestazioni ed eventi sarà anticipata dal convegno “La Fiera di San Martino, un percorso tra tradizione e innovazione”, che si terrà questa sera, venerdì 10 novembre, alle 21:00 in Sala consiliare.

I visitatori della Fiera di San Martino a Grottammare potranno ammirare attraverso alcune vetrine che si affacciano in piazza Alighieri una selezione di attrezzature della tradizione rurale del territorio: «Gli strumenti esposti – aggiunge Baldoni – ci narrano delle nostre origini e della nostra identità di eredi della civiltà contadina. Abbiamo a pochi passi da noi una raccolta entusiasmante di reperti delle nostre radici e quest’anno, dopo enormi sforzi e tanta generosità degli amici ripani, siamo in grado di raccontare un po’ di noi, della vita di anni fa, dei primi sistemi più evoluti per la produzione del vino risalenti ai primi del ‘900. Desidero ringraziare la generosità dei soci del museo, della presidente Anna avv. Stacciarini, del nostro concittadino Amedeo Pignotti, che ci ha messo a disposizione i locali per l’esposizione, e la Protezione civile, punta di diamante di tutta la nostra città».

Per raggiungere in maniera più agevole la Fiera, l’Amministrazione comunale raccomanda l’uso del bus navetta gratuito. Il servizio è offerto in collaborazione con l’azienda START Plus. I collegamenti sono garantiti, dalle ore 8 alle ore 20, da Cupra Marittima (via Ss16) e da San Benedetto del Tronto (rotonda Ballarin, via lungomare), con corse continuative.

Non troppo distanti dall’area espositiva, comunque, sono presenti i seguenti parcheggi:

l’ex piazzale ferroviario, dotato di due accessi, uno a sud dal piazzale stazione, e uno a nord dalla SS16

l’area nei pressi del sottopasso ferroviario “Pertini”, lato est ferrovia

l’area in via Modigliani, zona Tesino Village (parcheggio scambiatore)

i parcheggi del centro storico: lato sud, adiacente al vecchio ospedale, e lato nord, sotto la scalinata di Santa Lucia

parcheggio c/o il Bosco dell’Allegria (zona ex Ferriera)

Per quanto riguarda le emergenze, mezzi di servizio della Protezione civile comunale e ambulanze della Misericordia saranno in sosta davanti alla sede municipale, lato Ss16, e in piazza Kursaal, per tutto il tempo della manifestazione.

Transito e sosta vietati sulla Ss 16, sul lungomare e nelle vie Crucioli, Battisti, Nazareno Sauro. In via Capriotti sosta consentita solo ai veicoli degli espositori di vini, in via Cavour senso unico in direzione ovest. Direzione contraria per il senso unico istituita in via Castelfidardo. Sosta vietata in via Toscanini, via Sant’Agostino, via Montegrappa, via F.lli Rosselli e nel tratto antistante la rampa di accesso all’autorimessa dei mezzi di Polizia Locale in piazza Garibaldi.