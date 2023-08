Daspo urbano per i cinque giovani autori del pestaggio di un ragazzo a Fano

Fabbricazione e detenzione di materiale esplodente è l’accusa nei confronti di un uomo di origine rumena di 37 anni, arrestato dopo che un ordigno artigianale che stava fabbricando nella sua casa di Vallefoglia è esploso, provocandogli oltretutto ingenti ferite.

PESARO-URBINO – Lo scorso 10 giugno la quiete ad Apsella di Vallefoglia è stata interrotta da un forte boato proveniente dalla mansarda dell’abitazione di una coppia di rumeni, nella quale si è verificata l’esplosione di un ordigno artigianale. In quel momento, era presente in casa solo l’uomo, parente dei proprietari e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Ha riportato gravissime lesioni: completa asportazione delle mani, la perdita di un occhio, oltre ad altre gravi fratture a carico degli arti inferiori e del massiccio facciale, con netta riduzione dell’udito.

L’esplosione ha provocato il collasso di una porzione della struttura della camera sottostante, occupata dai figli della coppia. Sul posto si sono recati subito Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario.

L’uomo rimasto gravemente ferito, stava maneggiando alcune sostanze per preparare un ordigno artigianale a base di T.A.T.P. (triperossido di acetone), come hanno rivelato i Ris di Roma. Si tratta di un ordigno per certi versi facilmente realizzabile e i cui component si trovano regolarmente in commercio, in grado di provocare violentissime esplosioni, spesso usato per assaltare gli sportelli bancomat. Le sostanze che servono però sono estremamente volubili e sensibili ad urti, frizione, fiamme, ma anche alle temperature elevate.

L’uomo nei giorni scorsi è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.