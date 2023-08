Qualità del mare in Abruzzo: migliora la foce del Vibrata, due punti inquinati nel chietino

Legambiente certifica un generale aumento della qualità del mare per il 2023 in Abruzzo: se la foce del Vibrata migliora e rientra nei parametri, rimangono fuori dai limiti di legge solo due punti nel chietino, che sono gli stessi degli ultimi 6-7 anni.

CHIETI – La foce del fiume Alento a Francavilla rimane «fortemente inquinata», mentre per quella del Feltrino, a Marina di San Salvo Chietino, resta l’allarme arancione. Per il resto la situazione è buona ed in generale la qualità del mare in Abruzzo nel 2023 è migliorata rispetto agli anni precedenti. Perfino la foce del vibrata tra Martinsicuro e Alba Adriatica è ritornata dopo diversi anni tra i limiti di legge. Lo certifica la Goletta Verde di Legambiente che lo scorso 30 luglio a Chieti ha presentato i risultati delle analisi effettuai dopo i campionamenti.

I campioni sono stati prelevati da 8 punti: 2 a mare e 6 in prossimità di foci di fiumi. Fanno ben sperare sia i risultati dei test condotti in punti già analizzati in passato, sia quelli dei prelievi effettuati in zone non ancora controllate.

dati sono stati presentati nella mattina di domenica 30 luglio nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a bordo di Goletta Verde, ormeggiata presso il Porto di Giulianova, Banchina di riva. Hanno partecipato Jwan Costantini, Sindaco di Giulianova; Camillo D’Angelo, Presidente Provincia di Teramo; Alessio Fiorentino, Comandante della Guardia Costiera di Giulianova; Fabrizio Valentino Ferrante, Presidente dell’Ente Porto Giulianova; Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo; Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente; Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro-Sud; Maurizio Dionisio, Direttore ARTA Abruzzo; Giampiero Costantini, Comandante regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise; Mauro Casinghini, Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile; Emanuele Imprudente, Vicepresidente Regione Abruzzo e Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato all’Agricoltura.

Nell’occasione Legambiente ha insistito sulla necessità di investire nella depurazione delle vie fluviali, che rimangono una delle principali cause di inquinamento del mare, e sulle fonti di energia rinnovabili. L’Abruzzo è ancora troppo legata ai combustibili fossili e, ha sottolineato Legambiente, l’edificazione di un campo fotovoltaico offshore rimane una grande opportunità che la Regione deve cogliere.