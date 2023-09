Spoltore, arrestato per femminicidio 8 mesi dopo la morte della compagna

Il portiere del Sambuceto under 19 è caduto a terra privo di sensi dopo aver subito un colpo alla mandibola durante uno scontro di gioco e non riusciva più a respirare. Il portiere della prima squadra della Folgore Delfino Curi si è precipitato in campo e gli ha tirato fuori la lingua.

PESCARA – Poteva finire in tragedia la partita tra le squadre under 19 Folgore Delfino Curi Pescara e Sambuceto, disputatasi lo scorso lunedì 4 settembre, ma per fortuna si è conclusa con un bel sospiro di sollievo ed una lezione di etica sportiva. Il portiere del Sambuceto, Federico Maiano, durante la partita disputatasi a Pescara ha subito un duro colpo in seguito ad un’uscita, alla mascella, in seguito al quale è stramazzato al suolo, svenuto. Privo di sensi, non riusciva a respirare.

A bordo campo, la partita era seguita anche dalla prima squadra della Folgore Delfino Curi, che si sarebbe dovuta allenare al termine del match. Il portiere Tomasch Calore non ha avuto un attimo di esitazione e si è lanciato verso il giovane collega del Sambuceto. Con forza, gli ha aperto la bocca e gli ha tirato fuori la lingua, permettendo all’ossigeno di passare e salvandogli la vita.

Il ragazzo svenuto a causa di un duro, ma fortuito, colpo subito durante la partita è stato poi accompagnato in ospedale a Pescara, dove è rimasto in osservazione sino a ieri sera.