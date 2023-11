Albero caduto in strada e sulle macchine a Pescara: nessun ferito

Il grosso albero, ubicato all’interno del cortile dell’associazione Misericordia di Pescara, ha ceduto intorno alle 13:00. Si è abbattuto su un furgoncino, una colonnetta ed il cancello perimetrale del condominio.

PESCARA – L’ondata di maltempo che dalla notte scorsa si è abbattuta sulla Regione ha creato disagi e danni soprattutto sulla fascia costiera. I Vigili del fuoco hanno risposto a diverse chiamate per allagamenti di piani interrati e sottopassaggi in diverse località del teramano, mentre a Pescara un grosso albero è caduto in tarda mattinata. Sempre nel pescarese, a Montesilvano, le piogge hanno provocato un blackout.

Poco dopo le 13:00 in strada delle Fornaci a Pescara un albero ha ceduto ed è caduto in strada. Ubicato nel cortile del condominio in cui si trova l’associazione Misericordia, si è schiantato al suolo travolgendo una colonnina, un furgoncino parcheggiato e il cancello perimetrale dello stabile. Durante la caduta si è portato appresso il cavo dell’elettricità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A Montesilvano invece, le piogge hanno intrappolato un furgoncino con tre persone a bordo all’interno del sottopassaggio di Viale Europa. Altri sottopassi sono stati chiusi e allagamenti sparsi si sono verificati sul territorio. Anche un blackout ha interessato alcune zone, in particolare all’Istituto superiore Alessandrini ed a Santa Filomena.