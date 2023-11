Finanziati i lavori di sistemazione dei fossi a Martinsicuro

I fossi Franchi e Ottone a Martinsicuro subiranno lavori di sistemazione grazie ad un finanziamento da oltre 2 milioni di euro del Ministero dell’Interno.

TERAMO – I fossi di via Franchi e Ottone a Martinsicuro saranno oggetto di interventi di sistemazione per lavori da importi di, rispettivamente, 1.625.000 e 713.896,53 euro. I fondi sono stati messi a disposzione del Comune dal Ministero dell’Interno, come anticipato nei giorni scorsi dall’asessore al Bilancio Alduino Tommolini..

«Nello specifico il lavoro da eseguire su via Franchi – le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani – consisterà nella realizzazione di un canale interrato di circa 300 metri con uno scatolare di 4, 5 × 1, 5 metri, che partirà dall’intersezione con il tratto di canale proveniente da Via Capri (che convoglierà le acque nella nuova opera) e proseguirà fino allo sbocco a mare.

Contestualmente verranno spostati e/o realizzati ex novo tutte le linee dei sottoservizi (gas, enel, fognatura, ecc) che occupano praticamente tutta la sede stradale».

Sì tratterà invece di un primo intervento, quello che verrà realizzato su fosso Ottone, in quanto sono stati concessi contributi solo per una parte dell’opera. «Il lavoro completo consiste nel risezionamento del fosso nella parte alta (a partire dall’autostrada fino all’intersezione con Via Colle di Marzio per circa 230 ml) con sistemazione a gabbioni, il risezionamento e il rivestimento del fosso in calcestruzzo (dall’intersezione con Via Colle di Marzio fino alla S.s. 16 per un tratto di circa 135 mt) – continua l’assessore – e la sostituzione dell’esistente tubatura interrata (da Via Roma fino al fiume Tronto) con uno scatolare di dimensioni 2,50×1,50 mt».

«Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto – le parole del sindaco, Massimo Vagnoni – frutto di un lavoro intrapreso già negli anni precedenti che ci ha consentito di intercettare questi importanti finanziamenti. Nelle prossime settimane verranno portate avanti le fasi progettuali delle opere per arrivare alla consegna dei lavori nel 2024».