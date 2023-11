Rapina in centro a San Benedetto del Tronto, Daspo urbano per tre ragazzi

L’indagine è condotta dalla Procura di Teramo, che fornirà i dettagli nelle prossime ore. Arrestati i presunti responsabili della rissa del 2 agosto scorso, che portò un uomo in fin di vita. Tra le accuse per gli arrestati a San Bendetto e Porto d’Ascoli, tentato omicidio. Durante il blitz dei militari sono spuntati fuori armi, cocaina e l’ombra della ‘ndrangheta.

ASCOLI PICENO – Partita dall’Abruzzo, una vasta operazione coordinata dalla Procura di Teramo è culminata con quattro arresti tra San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli, per varie accuse, tra le quali tentato omicidio.

I Carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere i presunti responsabili della rissa avvenuta in un locale a San Benedetto lo scorso 2 agosto, in seguito alla quale un uomo ha riportato gravissime lesioni che lo hanno portato in pericolo di vita. Gli arresti sono stati compiuti in via del Mare, nell’area della Salaria a Porto d’Ascoli, a ridosso del centro e in via Alfieri. Due degli arrestati sono italiani, gli altri due stranieri.

Durante il blitz di questa mattina all’Alba, durante il quale i militari hanno anche fatto levare in volo un elicottero per monitorare la situazione dall’alto, sono spuntati anche cocaina ed alcune armi. Secondo gli inquirenti, alcuni dei soggetti coinvolti avrebbero anche collegamenti con cosche ‘ndranghetiste. Imponente lo spiegamento di forze dell’ordine sulle strade di tutta la provincia e non solo.